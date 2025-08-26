España

Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

La titular de Defensa ha proyectado en el Senado decenas de vídeos e imágenes de la intervención de las fuerzas armadas en los incendios para defender su actuación frente a las críticas del PP

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este martes en el Senado, a petición del PP, para dar cuenta del dispositivo de las Fuerzas Armadas desplegado con motivo de los incendios forestales. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado la posibilidad de que el Ejército pueda actuar ante las futuras catástrofes sin la necesidad de que las comunidades autonómas lo pidan. “El Ejército no actúa de oficio, son las comunidades las que lo piden. Pero no tengo ningún impedimento en que esa norma cambie", ha señalado este martes la titular de Defensa durante su comparecencia en el Senado, a petición del PP, para dar cuenta del dispositivo de las Fuerzas Armadas desplegado con motivo de los incendios forestales.

En ella, Robles ha defendido la intervención de las fuerzas armadas en los incendios para defender su actuación frente a las críticas del PP. En este sentido, ha arremetido contra el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha culpado del cambio de actitud de varias autonomías gobernadas por su partido pese a que ya estaban trabajando de forma “absolutamente coordinada”.

En concreto, la ministra de Defensa ha responsabilizado directamente a Alberto Núñez Feijóo de la petición de “cantidades increíbles” de medios contra el fuego por parte de gobiernos regionales. En alusión a los consejeros de las comunidades afectadas por los incendio, Robles ha subrayado: “Han sufrido, lo han pasado mal”, y ha añadido que estos responsables “han tenido que tomar decisiones difíciles y han visto cómo viene alguien de fuera, aunque sea del mismo partido, y pide medios a las once de la noche, cuando ellos y sus técnicos estaban haciendo bien su trabajo”.

Durante la comparecencia, solicitada por el PP, la titular de Defensa ha detallado que la noche del 15 de agosto, tras la petición de Feijóo de más refuerzos del Ejército, la Xunta de Galicia, Extremadura y Castilla y León enviaron mensajes al Estado a partir de las 20.42h. Robles ha calificado de sorprendente que, pese a que los equipos técnicos ya trabajaban de forma “absolutamente coordinada”, esas tres comunidades solicitaran medios en abstracto, sin listados concretos, incluyendo elementos ya desplegados como maquinaria pesada o drones con visión nocturna.

En la Comisión de Defensa, Robles ha difundido decenas de vídeos e imágenes publicadas por su departamento en la red social X, mostrando la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros grupos de las fuerzas armadas en los incendios. Asimismo, la ministra ha iniciado su intervención deseando la recuperación de los militares heridos y, durante más de cuarenta minutos.

