España

El conjunto ‘low cost’ que Sheila Casas ha lucido en la final de ‘Supervivientes 2025’: top y pantalón por menos de 50 euros

La pareja de Álvaro Muñoz Escassi ha acaparado todos los focos tras lucir un ‘look total white’ durante su paso por el plató de Mediaset

Sheila Casas en la gran
Sheila Casas en la gran final de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Uno de los momentos más destacados de la gran final de Supervivientes 2025 ha sido el beso de película que han protagonizado Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi. Tras más de tres meses sin verse las caras, la pareja ha confirmado lo que para muchos era un secreto a voces. Y es que, haciendo gala de su habitual discreción, ninguno de los dos ha querido pronunciarse respecto a los rumores de que entre los dos había algo más que una sólida amistad.

La hermana de Mario Casas ha estado atenta a todos y cada uno de los momentos protagonizados por el jinete durante su estancia en Honduras. Sin embargo, hasta ahora nunca había estado en el plató de Mediaset defendiendo a su pareja. Es por ello que el sevillano se ha sorprendido al verla entre los invitados al programa en la gran final.

Sin poder contener las lágrimas, Álvaro Muñoz Escassi se ha fundido en un abrazo y, acto seguido, se han dado un beso de ensueño delante de las cámaras y gritando a los cuatro vientos su amor. "Lo has hecho increíble, estoy muy orgullosa. Te amo“, le ha dicho ella, completamente emocionada de estar en los brazos de su pareja.

Álvaro Muñoz Escassi, Jorge Javier
Álvaro Muñoz Escassi, Jorge Javier Vázquez y Sheila Casas en la final de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

El ‘look total white’ de Sheila Casas en ‘Supervivientes 2025′

Pero, además de su romántico reencuentro, otro de los detalles que no ha pasado desapercibido ha sido el conjunto blanco que ha lucido la que fuera concursante de Bailando con las estrellas. Para una ocasión tan especial, Sheila Casas ha optado por lucir un dos piezas de una conocida firma low cost española.

La pareja del jinete ha llevado un top chaleco confeccionado en tejido de punto elástico y flexible con trama compacta, mullida y opaca. Se trata de una pieza que ha resaltado en gran medida su figura gracias a que se entalla en la cintura y que, además, se caracteriza por presentar un escote en pico y manga sisa con hombrera.

Top Chaleco y Pantalón Interlock
Top Chaleco y Pantalón Interlock de Zara (Grupo Inditex)

La prenda, que tiene cierre frontal con botones, pertenece a Zara y, actualmente, se encuentra disponible en cuatro tonalidades en su página web: blanco crudo, amarillo dorado, rosa y negro. Su precio es de 19,95 euros y presenta tres tallajes: S, M y L.

La representante de actores ha complementado su look con pantalón tiro alto confeccionado en tejido de punto elástico y flexible con trama compacta, mullida y opaca. Se trata de una prenda con bajo acabado en línea evasé, similar al modelo flare. La prenda también pertenece a la tienda de moda del grupo Inditex y tiene un precio de 19,95 euros.

Actualmente, la página web de Zara presenta la pieza en tres tallas: S, M y L. No obstante, hay cuatro tonalidades para elegir: blanco crudo, amarillo dorado, rosa y negro. Y es que ambas prendas están confeccionadas para lucirse en conjunto, razón por la que ambas piezas se presentan en los mismos colores. No cabe duda de que este look pretende convertirse en uno de los más elegantes y favorecedores de la temporada estival, pues es perfecto para cualquier ocasión.

