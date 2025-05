Candela Peña presenta ‘Furia’ en ‘La Revuelta’ y Cristina Castaño nueva serie y “nuevo humano”: “Tranquilo, no es tuyo”

Candela Peña presenta 'Furia' en 'La Revuelta' (RTVE)

Esta noche en La Revuelta han sido dos invitadas y media. La primera ha sido Candela Peña, que venía a presentar una serie llamada Furia y a llamar mucho “cerda” a los colaboradores; y después ha llegado Cristina Castaño, también con una serie - Lume - y además con un bombo de siete meses que Broncano no ha comentado hasta que ella misma lo ha mencionado. No traía regalo, pero en su defecto traía medio tercer invitado (o invitada, porque no lo sabe y no sabe si quiere saberlo).

Candela Peña increpa a Broncano porque en ‘La Revuelta’ son “muy machos”

Candela venía a presentar Furia, una serie en la que participa junto a “las mejores actrices de España”, pero casi antes de decir “hola” ya estaba repartiendo: “Sois todos muy machos y muy heteros, traed a alguna mujer talludita”, ha soltado. Y ha sonado a chiste y a petición formal a la vez. Tiene 52 años, cero ganas de disimularlo y una serie que no ha contado mucho porque se ha liado con lo de la menopausia. No la sufre a lo clásico, dice que sin sofocos va bien, pero ha avisado: el humor no se lo busquen. “Un poco tabú, pero todas las mujeres pasamos un tercio de la vida en este tomatón”. Aplauso, risa incómoda y silencio de los que hacen pensar que igual no era tan broma. También le ha caído alguna a Grison, pero al de antes, que Candela ha asegurado estaba bastante “feo”, aunque del de ahora dice que “está bueno”.

Candela también ha comentado algo sobre el tipo de hombre que le gusta: los “pijos, pero no me hacen caso”. Después ha conectado con Lalachus como quien se reencuentra con una excompañera de piso, aunque cuando Broncano le ha sugerido que se cruzase “con alguien” se ha puesto hasta nerviosa y se ha medio escondido detrás del presentador.

Cristina Castaño presenta 'Lume', su nueva serie, en 'La Revuelta' (RTVE)

Cristina Castaño presenta “nuevo humano” y nueva serie

Castaño se ha incorporado perfectamente al programa: lo primero que ha hecho ha sido enseñar una foto de sus perras - que Miguel, desde el otro lado del tubo, ha comparado con otra de Sergio Bezos y Pablo Ibarburu - y ya después se ha tenido que defender de la mala cara del presentador por no haberle traído un regalo: “No he tenido tiempo para traer regalo, pero lo traigo incluido… tranquilo, no es tuyo”, le ha dicho a Broncano sobre su evidente tripa de embarazada, que ha parpadeado como si no supiera si estaba en la broma o en la paternidad.

Ha contado también que está “soltera”, aunque asegura también que durante el embarazo el sexo no solo no se complica, sino que mejora: “Las hormonas están haciendo un trabajo estupendo”. “Al parecer, la mujer embarazada provoca ciertas hormonas para tener más sexo, precisamente para facilitar el parto. Para facilitar el canal del parto” explicaba, muy informativa. Broncano casi no se lo creía: “Joder, desatranques Jaén, ¿eh?”

“Cristina Castaño presenta...nuevo humano”, bromeaba Broncano antes de anunciar la serie que la actriz fue a promocionar: se llama Lume y va de incendios en la frontera gallega con Portugal. Ella hace de periodista, una mujer “obsesionada con buscar la verdad, que no tiene problemas en decir lo que piensa y poner incómodo al que está enfrente” y ahí ha dejado caer otra verdad: “A las mujeres se nos permite poco no tener filtro”, ha opinado, por lo que “siempre tenemos que moderar nuestra forma de hablar para parecer dulces y amables”.