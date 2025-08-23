España

Una profesora alemana que lleva 16 años de baja por problemas de salud mental rechaza someterse a una prueba médica y demanda a la empresa

La mujer ha perdido el juicio y deberá evaluar su estado. Los jueces han criticado la pasividad de las autoridades durante todo ese tiempo

Gonzalo García Crespo

Un colegio en Alemania. (EFE/EPA/Filip Singer)

Un tribunal de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, acaba de resolver el caso de una profesora de ese país que permaneció de baja médica durante 16 años por problemas de salud mental mientras percibía el salario completo. La situación estalló cuando la empresa le pidió que se sometiera a unas pruebas médicas que verificaran su estado de salud, a lo que la docente se negó. Y a continuación, optó por presentar una demanda en vez de someterse al examen, calificando la solicitud como “irrazonable”.

Sin embargo, la ‘jugada’ le ha salido mal porque el tribunal ha fallado en contra de la mujer, indicando que la petición del empleador resultaba legítima, aunque criticando la falta de acción previa, que los jueces consideraron como “realmente incomprensible”.

Según la información judicial y sindical disponible, que ha recogido el medio alemán Welt y han replicado diarios británicos como The Telegraph, la mujer mantuvo una baja por enfermedad durante un periodo ininterrumpido de 16 años, desde 2009, mientras percibía íntegramente su salario estatal. Las autoridades educativas empezaron a cuestionar la prolongada ausencia después de miles de días sin presentarse a su puesto de trabajo, solicitándole la realización de un examen médico para verificar la continuidad de la incapacidad laboral por supuestos problemas de salud mental. Ante esta petición, la profesora optó por acudir a la vía judicial, negándose explícitamente al examen. La reacción de la justicia fue tajante: los jueces desestimaron su demanda, ordenando que debe someterse a la evaluación si desea seguir recibiendo su salario estatal. Adicionalmente, establecieron que la docente deberá afrontar el pago de 2.500 euros en concepto de costes judiciales.

La normativa alemana otorga a los profesores clasificados como “Beamte” (funcionarios públicos) el derecho a beneficios extensos frente a otros empleados del sector estatal. Entre estos derechos figura no solo una protección laboral elevada, sino también el acceso a un sistema de salud privilegiado y, especialmente relevante para el caso, la posibilidad de percibir el salario completo durante periodos largos —potencialmente indefinidos— de baja médica. En palabras del tribunal, la pasividad prolongada del empleador estatal para fiscalizar la situación resultó “realmente incomprensible”, aunque el fallo reconoció que la autoridad educativa todavía estaba en tiempo de exigir la revisión médica pese al largo lapso transcurrido.

Casi 1 millón de euros en sueldos sin trabajar

Según cifras citadas en el expediente, el salario mensual de los profesores de la región de Renania del Norte-Westfalia puede ascender hasta los 6.174 euros, lo cual equivale a ingresos anuales aproximados de 72.000 euros. En el caso concreto de la profesora, esto implica que durante los 16 años que duró su ausencia habría recibido un total estimado de 1 millón de euros en concepto de remuneración, “sin ajustar por inflación”.

La reacción de representantes sindicales no se hizo esperar, mostrando una mezcla de indignación y desconcierto ante el caso y sus consecuencias para el conjunto de los trabajadores del sector. Andreas Bartsch, presidente del sindicato de profesores de la región afectada y quien representa a 30.000 docentes, enfatizó al diario Weld: “Este comportamiento [de la profesora] es una bofetada en la cara para mis colegas. Nunca he experimentado algo así en toda mi carrera profesional. Es un comportamiento completamente abismal”. Bartsch advirtió, además, sobre el impacto colectivo de las bajas de esta naturaleza en la carga global de trabajo del sector, dado que, como él mismo explica, “el director de la escuela, en general, no puede cubrir el puesto de un profesor de baja médica con un puesto a tiempo completo. Esto significa que el trabajo pendiente recae en los profesores”.

