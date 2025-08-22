España

La receta más sencilla de Jesús Sánchez, chef tres estrellas Michelin: lista en 15 minutos con poco más que una lata de sardinas

El chef del El Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Cantabria), nos enseña a preparar estas tostas con escalivada y sardinas, una receta perfecta para una cena rápida y muy fácil

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Ingredientes de calidad y una preparación sin artificios ni excesos, mostrando un profundo respeto por los platos clásicos y el arraigo local. Es la filosofía sobre la que se construye el restaurante Cenador de Amós (tres estrellas Michelin), con el chef Jesús Sánchez al frente.

Desde 1993, el chef de origen navarro y afincado en Cantabria dirige este restaurante situado en Villaverde de Pontones, un pueblo de apenas 350 habitantes. Con constancia, ha logrado posicionar a la pequeña localidad cántabra en la escena gastronómica internacional. Entre sus reconocimientos destacan las tres estrellas de la Guía Michelín, una estrella verde que premia la sostenibilidad y los tres soles otorgados por la Guía Repsol.

Más allá de su propuesta de alta cocina, el cocinero es un gran defensor de la tradición, de la cocina de siempre. En su casa, Sánchez sigue cocinando este tipo de platos, recetas sencillas pero sabrosas, con ingredientes de calidad y preparadas sin esfuerzo ni artificio. Algunas de ellas las comparte a través de sus redes sociales, desvelando a sus seguidores algunos de sus consejos más valiosos.

En uno de sus últimos vídeos, el cocinero nos enseñaba una de sus recetas más sencillas, para la que se necesita poco más que una lata de sardinas y unas cuantas verduras. Se trata de unas deliciosas tostas de escalivada y sardinillas, una receta que prepara en solo 15 minutos gracias a la acción del microondas, gran aliado para muchos.

En tan solo 25 minutos puedes hacer estas recetas a la sartén

El chef navarro asa las verduras en este pequeño electrodoméstico, dentro de un bol apto y cubierto con papel film. Una vez lista, Jesús Sánchez sirve esta escalivada exprés sobre una tosta de pan sardo o pan carasatu, una lámina finísima de pan crujiente, aunque podría utilizarse una rebanada de cualquier pan tostado. Todo se corona con unas sardinas en escabeche, que le dan el toque final a la receta.

Receta de tosta de escalivada y sardinillas

Para esta receta, se cocinan en el microondas las verduras (pimiento, cebolla, berenjena y calabacín) hasta que estén tiernas y ahumadas. Posteriormente, se aliñan con aceite de oliva, el propio aceite de la conserva de las sardinillas, sal, pimienta y ralladura de limón. Sobre una tosta crujiente se extiende la mezcla de verduras y las sardinillas, así como una pizca de cebollino fresco para aportar color y frescura.

Tiempo de preparación

  • Cocción en microondas: 10-12 minutos
  • Reposo y montaje: 5 minutos
  • Tiempo total estimado: 15 minutos

Ingredientes

  • Sardinillas en aceite de oliva, 1 lata
  • Pimiento rojo, 1 unidad
  • Cebolla, 1 unidad
  • Berenjena, 1 unidad
  • Calabacín, 1 unidad
  • Sal, al gusto
  • Pimienta negra molida, al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada
  • Ralladura fina de 1/2 limón
  • Pan de semillas o integral para tostar, 8 rebanadas
  • Cebollino fresco, para espolvorear al final

Cómo hacer tostas de escalivada y sardinillas, paso a paso

  1. Coloca el pimiento rojo, la cebolla, la berenjena y el calabacín enteros en un bol grande apto para microondas.
  2. Cubre con papel film resistente al calor y cocina a máxima potencia (900 W) durante 10-12 minutos. Las verduras deben quedar tiernas. Deja reposar un par de minutos antes de retirar el film para evitar quemaduras por el vapor.
  3. Pela las verduras una vez templadas, retira las partes duras y corta la pulpa en dados pequeños.
  4. En un bol, mezcla las verduras con sal, pimienta, la cucharada de aceite de oliva y una parte del aceite de la lata de sardinillas. Añade la ralladura de limón y remueve bien para integrar todos los sabores.
  5. Tuesta ligeramente las rebanadas de pan hasta que estén doradas y crujientes.
  6. Reparte la mezcla de verduras sobre las tostas. Dispón las sardinillas escurridas por encima.
  7. Justo antes de servir, espolvorea con cebollino fresco picado para aportar frescura y color.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta está pensada para 8 tostas, suficientes para 4 porciones como entrada o 8 como tapa individual.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 95 kcal por tosta
  • Hidratos de carbono: 7 g
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 6 g (principalmente grasas insaturadas)
  • Fibra: 2 g
  • Sodio: 180 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las verduras picadas y aliñadas pueden conservarse refrigeradas en un recipiente hermético hasta 48 horas. Las tostas ya montadas deben consumirse en el momento para evitar que el pan se humedezca.

