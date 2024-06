Cristina Pedroche al borde del llanto en ‘El Hormiguero’ al hablar de los peligros de la fama siendo madre: “De mí que digan lo que quieran, pero de mi hija no”

Cristina Pedroche en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA)

Cristina Pedroche ha acudido a divertirse a El Hormiguero este miércoles para presentar su libro Gracias al miedo, en el cual ha compartido los sentimientos que rondaron su cabeza tras ser madre por primera vez. La presentadora afrontaba una nueva etapa en su vida y comenzó a sufrir por todos los temores que acechan a la maternidad y, tras comentárselo a su terapeuta, la animó a comenzar a escribir todo lo que sentía en el momento.

En su entrevista con Pablo Motos ha querido hablar sobre el momento en el que se encuentra actualmente y la protección total que ha decidido tener con su hija en el plano digital y los medios de comunicación. Ha explicado que han tomado la decisión de no exponer imágenes de ella en redes sociales, ya que ella sufre un acoso diario en ellas: “Las redes sociales no saben quién está viendo eso. A día de hoy casi todas las semanas recibo fotos muy feas. En mi mail, en privados de Instagram... fotos de gente haciéndose cosas. Vídeos en los que ponen mi cara a gente haciendo cosas que no soy yo y que no están bien”.

Además de eso, ha aprovechado la oportunidad para comentar cómo sintió el anuncio de su embarazo por parte de Lecturas. La revista publicó la exclusiva el 28 de diciembre de 2022, el Día de los Santos Inocentes, lo que fue para ella una estrategia muy arriesgada para justificar si se trataba de un rumor que no era cierto. Lo ha calificado como: “tan sucio, tan feo, que alguien me obligara a decirlo cuando yo tenía tantos miedos de que no saliera bien. No estaba de las semanas que se supone que son las seguras para poder contarlo con más seguridad”. Un temor que la encerró en casa durante meses y la hizo sentir “muy sola”.

“Si voy con mi hija no quiero que me hagan fotos”

Sin embargo, la pareja ha tomado la decisión de no mostrar nada sobre su hija ni en los medios de comunicación ni en las redes, hasta que ella sea lo suficientemente madura como para elegir por sí misma. Y ha criticado todos aquellos medios que la exponen constantemente e intentan buscar la cara de la niña: “Mi hija... me da pena porque hay cosas que por mi posición mi hija va a tener otras cosas que van a estar muy bien pero otras que no me gustan”. Por eso, ha hecho un alegato a los medios para que dejen de fotografiarla siempre que vaya con ella por la calle: “De mí que digan lo que quieran, de mi marido también, somos adultos y lo sabemos llevar, pero de mi hija no, por favor”.

Y es que, aunque entiende que es uno de los pesos de la fama, ha defendido que ni su marido, Dabiz Muñoz, ni ella se dedican a vender exclusivas en las revistas. Y esto ha creado uno de los momentos más emocionantes de la noche, ya que la presentadora no ha podido evitar que se le saltaran las lágrimas al defender su seguridad: “Si estoy en el aeropuerto no me gusta que me hagan fotos con mi hija. No quiero. Si voy con mi hija no quiero que me hagan fotos porque no entro en este círculo de dar exclusivas y cosas así”.