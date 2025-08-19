La Guardia Civil detiene a una pareja por robar dos galgos de competición y amputarles los dedos pulgares de las patas delanteras

La Guardia Civil detiene a dos personas por robar dos galgos de competición y amputarles los dedos pulgares de las patas delanteras.

La Guardia Civil junto con la Policía Local de Villanueva de Ariscal, han procedido a la detención de dos personas dentro de la denominada operación ALXARAF LEBRELES, como presuntos autores del robo y maltrato animal de dos perros galgos de una finca ubicada en la localidad de Villanueva del Ariscal.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en dependencias de la Guardia Civil por parte del propietario de una finca, manifestando el robo de dos galgos de competición con un elevado valor económico.

Un clan familiar dedicado a estos delitos

Durante la fase de la investigación, los agentes centraron sus sospechas sobre un clan familiar asentado en la capital hispalense, dedicado a este tipo de hechos delictivos. La Guardia Civil pudo constatar así el modus operandi de los presuntos autores, que se valieron de la ausencia del propietario de la vivienda durante la celebración de las fiestas patronales de la localidad aljarafeña, favoreciéndose de ello para cometer el robo de los animales.

Estas averiguaciones dieron rápidamente sus frutos pudiendo ubicar a los animales sustraídos en una vivienda de un barrio periférico de Sevilla capital. A raíz de esta información se procedió a la entrada y registro de la vivienda, dónde se detuvo a la pareja sobre quienes se centró la investigación, y en el interior de una perrera se localizaron a los galgos en muy malas condiciones.

Una vez recuperados los animales, fueron inmediatamente trasladados por la Guardia Civil a un centro veterinario, certificando que presentaban numerosas heridas sangrantes, así como la mutilación de los dedos pulgares de sus patas delanteras. Posteriormente los perros han sido devueltos a su legítimo propietario, constatándose por parte de la veterinaria que las lesiones sufridas son incompatibles con su regreso a la competición.

La pata mutilada de uno de los galgos (Guardia Civil de Sevilla)

La investigación llevada a cabo conjuntamente por el Equipo ROCA de la Compañía de Sanlúcar La Mayor y de la Policía Local de Villanueva del Ariscal, ha finalizado con la detención de los dos presuntos autores, siendo puestos junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente, imputándoles un delito de robo con fuerza y un delito de maltrato animal por lesiones graves. Sin embargo, la operación continúa abierta por parte de los investigadores, que no descartan nuevas actuaciones policiales.

El delito de robo de animales

La legislación española ha evolucionado en los últimos años en materia de protección animal. Desde la entrada en vigor de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, los animales han dejado de considerarse “cosas” para reconocerse como seres vivos dotados de sensibilidad, una modificación que ha cambiado la tipificación penal del robo y hurto, ya que tradicionalmente el Código Penal contemplaba estos delitos solo para “cosas muebles”, excluyendo así a los animales de compañía.

Para suplir este vacío legal, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, estableció nuevas sanciones administrativas específicas para quienes roben, hurten o se apropien de cualquier animal bajo su protección. A partir de la entrada en vigor de esta norma, el robo o apropiación indebida de un animal de compañía se considera una infracción grave. Las multas asociadas pueden oscilar entre 10.001 y 50.000 euros, según lo previsto en la nueva legislación, haciendo de esta una sanción considerable para los infractores.

Sin embargo, el régimen sancionador de la Ley 7/2023 no se extiende a todos los animales. Existen excepciones claras, como los animales de producción ganadera, especies silvestres, ejemplares usados en espectáculos taurinos y aquellos que participan en actividades deportivas reconocidas oficialmente, entre otros.