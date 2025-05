Le robaron su perra, la denuncia del caso se viralizó y se la devolvieron: el video del emotivo reencuentro

Denunció que le habían robado a la perra, el caso se viralizó y la devolvieron

Una veterinaria de la ciudad de La Plata vivió horas difíciles después de que un hombre se llevara a “Ella”, su perra, en plena calle. La mujer hizo la denuncia y rápidamente comenzaron a viralizarse las imágenes del secuestro en las redes sociales. A las pocas horas, pudo recuperar al animal, de raza galgo: “Fue el día más triste y más feliz de mi vida a la vez”, dijo a Infobae.

Todo comenzó el pasado viernes en la intersección de las calles 17 y 67, a pocos metros del Parque Saavedra de la capital bonaerense. Un hombre que se encontraba en una camioneta subió al animal y se fue, sin saber si tenía dueño o qué es lo que hacía la perra allí.

"Ella", la perra de raza galga que fue secuestrada (@domivetlp)

Las imágenes del robo rápidamente se hicieron virales en las redes sociales y comenzó una campaña para poder dar con la perra. En diálogo con Infobae, la dueña, una médica veterinaria, contó cómo fue el momento en el que se la llevaron y todo el proceso para poder dar con ella nuevamente.

“Yo tengo dos perras galgas, una es Ella y la otra es Edith. Edith es una perrita que fue rescatada recientemente y tiene muchos problemas de conducta, por ahí ve a otro perro y lo ataca. Entonces las bajo del auto y voy enseguida a meterla adentro del consultorio. Ella, por lo general, es mi sombra y yo no le saco los ojos de encima, pero lo que sucedió es que justo llega un paciente, me pongo a charlar con los tutores, todo esto pasó en 5 minutos. Cuando salgo afuera para entrar a Ella, no estaba más”, comenzó en el relato.

En ese sentido, explicó: “Empiezo a preguntar por la zona, es muy raro que Ella no esté. Conoce muy bien el barrio porque vivíamos ahí cerca y cuando voy al consultorio suelo sentarme afuera y la superviso. Tiene un amigo a la vuelta que va a jugar a la casa. Empiezo a preguntar en todos lados, nadie la vio. Hasta que hablé con el kiosquero que me dijo que vino un hombre que preguntó de quién era esa perra y le dijo ‘es de la chica que atiende ahí’”.

"Fue el día más triste y más feliz de mi vida a la vez", contó la dueña de Ella (@domivetlp)

La veterinaria sostuvo que al buscar en las cámaras de seguridad pudo ver cómo fue el momento del secuestro. “Se ve que el hombre le pregunta al kiosquero y se ven otros dos hombres más en la camioneta, con lo cual uno baja, la termina agarrando y se la lleva”, continuó.

“Hago la denuncia en la comisaria, se empieza a viralizar mucho. Me llamaban pidiéndome rescate y si le podía transferir para que la devuelvan. Con cada llamada, uno se ilusiona y piensa que puede ser verdad”, reveló la dueña, que agradeció al personal de la Comisaría 5 de La Plata, que la acompañó en todo momento para poder dar con el animal: “Siempre estuvieron pendientes”.

Tras casi un día de entero de búsqueda y llamadas falsas, finalmente el hombre que se había llevado al animal, apareció. “A eso de las 8 de la noche, me llama el señor y me dice que la llevó porque pensó que estaba sola”, comentó la profesional.

Y subrayó: “La perra tiene un collar con una chapita con dos números de teléfono. Si él no se la hubiese querido robar, tenía los medios para devolverla. No quiero juzgar esa situación, pero estoy muy contenta y también muy agradecida con el señor que la devolvió. Mi miedo más grande era que por la difusión y todo eso, se la agarren con Ella y le hagan algo".

La dueña contó que la perra está bien y no sufrió ningún daño físico (@domivetlp)

“Cuando bajó de la camioneta, le habían sacado el collar, la chapita, le habían puesto una soga. Es algo típico que suelen hacer. Yo estaba muy concentrada en mi perra y mis amigos le preguntaron cómo podía hacer eso. Pero no pasó de ahí, estoy muy contenta que el señor la devolvió. No quiero juzgar esa situación ni al señor. Por lo menos pudo tomar conciencia y revertir el daño”, completó.

Finalmente, la veterinaria señaló que Ella estaba bien, sin ningún daño físico, pero con el típico susto y estrés que puede tener en animal en estas condiciones. “Está bien, al principio muy asustada y durmió 12 horas seguidas sin moverse“, cerró.