España

El truco de dejar un vaso y una hoja de papel en el fregadero cuando te vas de vacaciones: una cocina libre de malos olores

Esto sucede porque la cocina acostumbra a ser uno de los ambientes donde se acumulan más residuos y humedad

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
El truco de dejar un
El truco de dejar un vaso y una hoja de papel en el fregadero (Pexels)

Al emprender el viaje y dejar la casa en silencio, cada detalle importa: cerrar puertas con esmero, dejar una luz encendida para engañar a la noche, confiar las llaves a un vecino atento. Así, el regreso encuentra todo como fue, ajeno a accidentes y sobresaltos inesperados.

Pero otra de las preparaciones que debes añadir a esa rutina es un simple detalle que puede evitar problemas inesperados al regresar: colocar un vaso y una hoja de papel en el fregadero. Esta práctica ayuda a mantener la cocina libre de olores desagradables durante ausencias prolongadas.

Y es que, el volver de vacaciones, abrir la puerta y sentir un fuerte olor a desagüe puede enturbiar el regreso. Esto sucede porque la cocina acostumbra a ser uno de los ambientes donde se acumulan más residuos y humedad. Así, incluso después de una limpieza exhaustiva, el calor y la falta de ventilación favorecen la aparición de olores derivados de restos de comida o cañerías poco utilizadas.

La clave reside en el agua del sifón

El truco de dejar un
El truco de dejar un vaso y una hoja de papel en el fregadero (Pexels)

Tal y como explican los expertos, el origen de este olor se relaciona con el funcionamiento de los sifones, esos elementos curvos instalados bajo fregaderos y otros desagües. Su función resulta esencial: retener una pequeña cantidad de agua que actúa como barrera para evitar el paso de los gases procedentes del sistema de alcantarillado. El sifón se considera uno de los avances más relevantes en la fontanería y no solo bloquea los olores, sino que detiene residuos sólidos que generan obstrucciones. No obstante, su eficacia depende de la presencia constante de agua en el conducto.

De esta manera, durante las ausencias prolongadas, especialmente en verano, la combinación de altas temperaturas y cierre de ventanas favorece la evaporación del agua del sifón. Cuando eso sucede, la barrera líquida desaparece y el olor del alcantarillado se filtra hacia el interior del hogar. Los especialistas detallan que esta situación es más común de lo que parece y se puede anticipar mediante hábitos sencillos.

Así, antes de cerrar la casa, se recomienda llenar con agua todos los desagües, tanto de la cocina como de baños y lavanderías. Para reforzar la protección en el fregadero, el consejo es cubrir completamente el desagüe con una hoja de papel absorbente y colocar un vaso o plato invertido encima. Este método limita el contacto del agua con el aire, reduce la evaporación y mantiene la protección por más tiempo.

Esta estrategia, lejos de suponer una solución costosa o sofisticada, se puede aplicar con objetos que existen en cualquier vivienda. No obstante, en el caso del inodoro, los especialistas aconsejan no vaciar la taza ni el depósito, ya que el agua visible también actúa como sello frente a los olores. Este mismo enfoque preventivo se puede aplicar en duchas, lavadoras y cualquier punto de evacuación poco utilizado durante la ausencia.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Adicionalmente, la revisión de posibles fugas u obstrucciones en los sistemas de desagüe contribuye a prevenir incidentes. Mantener estos pasos como zona habitual de mantenimiento ayuda a preservar el estado de los muebles y la calidad del aire en la vivienda, tanto antes como después de las vacaciones.

Temas Relacionados

DesagüeCañeríaFregaderoOlores desagradablesCocinaBañoHogarVacacionesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores

Un estudio descubre una nueva señal de advertencia del cáncer de páncreas: podría reducir el número de casos al año

Aunque la mayoría de estos diagnósticos se realizan en personas que tienen entre 65 y 70 años, solo en el 20% de los casos se puede llevar a cabo la cirugía

Un estudio descubre una nueva

Una adolescente viaja a Marruecos para visitar a su madre y muere de una reacción alérgica tras una cena: “Lo siento, te quiero”

“Nuestra esperanza es difundir el mensaje de que ir de vacaciones a cualquier lugar con tus hijos, si tienen una alergia grave, es un peligro”, dicen los padres

Una adolescente viaja a Marruecos

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

Última hora de los incendios en España de este domingo 17 de agosto: todos los fuegos que siguen activos

Pedro Sánchez se desplazará hoy a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

Última hora de los incendios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

“Una sangría que no cesa”: cada día cierran 26 pequeños comercios en España

Comprobar la 6/49: los ganadores del 16 del agosto

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 16 agosto

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”