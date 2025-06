El sentido de dejar un vaso y un papel en el fregadero cuando te vas de vacaciones: un truco que te funcionará este verano

Fregadero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llega el verano y con él las esperadas vacaciones. Pero hay algo que muchas veces olvidamos al cerrar la puerta de casa rumbo al descanso, los pequeños detalles que, si no se tienen en cuenta, pueden convertir la vuelta en una experiencia poco agradable. Uno de ellos es el clásico y molesto olor a cañería que suele invadir la cocina después de varios días de ausencia. Afortunadamente, existe un truco tan simple como efectivo que puede ayudarte a evitarlo.

¿Por qué el fregadero huele mal?

El secreto está en dejar un vaso y un papel sobre el desagüe del fregadero antes de marcharse. ¿Por qué? Todo tiene que ver con el funcionamiento del sifón, esa curvatura en la tubería que retiene agua y actúa como una barrera natural para impedir que los gases del sistema de alcantarillado entren en la vivienda. Cuando la casa permanece cerrada durante varios días, sobre todo con altas temperaturas, el agua del sifón puede evaporarse. Y al desaparecer ese “tapón líquido”, los olores suben sin obstáculos.

Aunque la cocina esté limpia y no haya restos de comida, la evaporación del agua basta para que el mal olor se instale en el ambiente. Por eso, el gesto de cubrir el desagüe con una hoja de papel absorbente y colocar encima un vaso (o un plato) boca abajo ayuda a mantener la humedad y evitar que los gases pasen.

El truco no solo es útil para el fregadero de la cocina. También se recomienda llenar con agua los sifones del lavabo, el bidé, la ducha y, por supuesto, no vaciar el inodoro. Aunque parezca una medida de ahorro, dejarlo sin agua puede dañar las juntas del sistema y, además, eliminar esa barrera natural contra los olores. Incluso las viviendas vacacionales o de segunda residencia se benefician de estas precauciones, ya que la falta de uso prolongado puede hacer que los malos olores surjan con más facilidad.

Trucos caseros para mantener la casa limpia y fresca en vacaciones

Además del mencionado truco del vaso en el fregadero, existen otros métodos caseros muy eficaces para evitar suciedad, malos olores o sorpresas desagradables al volver de vacaciones. La clave está en dejar la vivienda lo más limpia, ordenada y ventilada posible, pero también en prevenir algunos problemas comunes que pueden surgir cuando una casa permanece cerrada durante varios días o semanas.

Truco de limpieza para el desagüe (Freepik)

Uno de los consejos más útiles es vaciar completamente la nevera. Lo ideal es consumir o donar todo lo perecedero en los días previos al viaje. Si es posible, se recomienda apagar el refrigerador, limpiarlo a fondo con agua y bicarbonato, y dejar la puerta ligeramente abierta para que circule el aire. Este gesto simple evita la formación de moho, humedad y olores desagradables. También conviene revisar la despensa y deshacerse de alimentos que puedan atraer insectos. No hay que olvidar limpiar y secar bien el cubo de la basura y dejarlo sin bolsa.

En el baño, verter unas gotas de lejía en el inodoro, los desagües del lavabo y la ducha ayuda a evitar el crecimiento de bacterias y a mantener el ambiente fresco. Cerrar bien las tapas de los sanitarios también contribuye a que no se escapen olores.

Otra recomendación importante es desenchufar todos los electrodomésticos que no se vayan a utilizar, no solo para ahorrar energía, sino también para protegerlos frente a posibles subidas de tensión eléctrica. También es buena idea cerrar bien puertas y ventanas, sin olvidar comprobar que no quedan luces encendidas ni grifos mal cerrados.