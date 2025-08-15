España

La mejor terraza de Granada está en el interior de un convento del siglo XVI y sirve cocina tradicional andaluza con toques de autor

Una arquitectura espectacular y un ambiente de paz lleno de historia maridan a la perfección con una oferta culinaria con sello granadino

Ana Plaza

Ana Plaza

En pleno corazón histórico de Granada, bajo los arcos centenarios del antiguo convento de Santa Paula del siglo XVI, se esconde una de las mejores cocinas de toda la ciudad. En el restaurante El Claustro, gastronomía de vanguardia e historia se funden para crear una experiencia gastronómica única, que ya ha conquistado a comensales y a expertos de todo el país.

De hecho, El Claustro es el único de toda la provincia de Granada que conseguía hacerse un hueco dentro de la lista de los Mejores Restaurantes de Europa 2025 de la guía ‘Opinionated About Dining’, una de las entidades gastronómicas más importantes del mundo. Este enclave de lujo se hacía este año con el puesto 659 del ranking, el cual reconocía a un total de 673 establecimientos a nivel europeo.

Sus salones se insertan en el antiguo refectorio del monasterio, un edificio con siglos de historia que ahora se ha convertido en un hotel de cinco estrellas. La terraza del restaurante, situada en el patio porticado interior, abre sus puertas en verano para convertirse en un escenario privilegiado en el que disfrutar de las noches granadinas en una cena rodeada de historia.

Qué se come en El Claustro

La filosofía de este restaurante granadino se expresa en una oferta basada en elaboraciones de alta cocina, con la tradición culinaria de la zona como base y el mejor producto local como ingrediente principal. Esta filosofía se encarna en la carta, la cual va cambiando con el paso de las temporadas.

En este verano, El Claustro ofrece entrantes como los tomatillos “embotaos” con sopa de hierbabuena y nieve de queso Montefrieño; o el tartar de atún rojo Balfegó con gazpacho de naranjas del Valle y brotes de Amaranto; también principales de verduras, pescado y carne, con opciones como su carrillera ibérica estofada con patatitas al romero. Entre sus postres, destaca su torrija del convento, con gachas anisadas y helado de miel de caña; y otras alternativas tan frescas como su postre de violetas y lavanda de Sierra Nevada.

Asimismo, el restaurante ofrece una opción de menú degustación, ideal para dar un paseo por la variedad de la gastronomía granadina sin salir de este especial enclave. Por un precio de 60 euros por persona, esta oferta incluye tapas inspiradas en la época de Al-Ándalus, con platos como el hummus de albahaca; y recetas que hacen homenaje a las distintas zonas de la provincia, desde la costa tropical hasta la Alpujarra, pasando por los Montes Orientales y la Sierra de la Contraviesa. En total, 12 pases salados y dulces que nos permitirán conocer a fondo la cocina de El Claustro.

Para quienes busquen un ambiente más relajado y desenfadado encontrarán su sitio en La Barra del Claustro, con una carta diferente marcada por una propuesta informal y pensada para compartir. En ella, encontramos propuestas como croquetas de puchero o de quisquilla, jamón de la Alpujarra, la cecina granadina o las berenjenas fritas con miel de caña.

Estos son los sitios para comer más viejos para comer en la capital

¿Qué opinan los comensales?

Además del reconocimiento de ‘Opinionated about Dining’, este restaurante es también uno de los recomendados por la Guía Repsol, la cual lo incluye entre las mejores opciones para comer en la ciudad granadina.

También los comensales han dado su opinión sobre esta cocina, otorgando al restaurante una puntuación de 4,5 sobre 5 estrellas con sus valoraciones en Google. Sus reseñas hablan de un “marco incomparable”, destacando, además de una excelente cocina, valores como un “servicio atento, amable y eficaz” y una “buena carta de vinos”. Como puntos negativos, algunas reseñas señalan cantidades escasas y algunos problemas a la hora de hacer una reserva.

