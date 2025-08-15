España

Cayetano Rivera continúa con su mala racha y suspende sus compromisos taurinos por un problema de salud: “No estoy preparado”

El diestro ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que ha explicado por qué no podrá torear en unas semanas

Alba García

Por Alba García

Guardar
Cayetano Rivera en la corrida
Cayetano Rivera en la corrida Homenaje a Paquirri en el marco del 40 aniversario de la muerte del torero, su padre. (Europa Press)

Cayetano Rivera atraviesa uno de los veranos más complicados de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. A la ruptura con la presentadora portuguesa María Cerqueira, ocurrida el pasado mes de mayo, se suma el polémico altercado que protagonizó hace unas semanas con la policía en plena madrugada madrileña y que terminó en detención y le ha llevado a emprender acciones legales.

A este revés se añade ahora un nuevo golpe: el torero ha anunciado que cancela sus compromisos taurinos más inminentes debido a que no se encuentra en condiciones físicas óptimas. La noticia la ha comunicado él mismo a través de su perfil de X (antes Twitter), donde ha explicado que, tras probarse en el campo, ha comprobado que no está recuperado para enfrentarse a un toro.

“Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo. Gracias por vuestra comprensión y confianza”, escribía el diestro.

Cayetano Rivera y el mensaje
Cayetano Rivera y el mensaje que ha compartido en su perfil de la red social X. (X @Cayetano_Rivera)

Cayetano, una lesión en el dedo y un parón forzado

El comunicado llega tras semanas de incertidumbre. Cayetano ya había tenido que cancelar su corrida en Santander después de sufrir un accidente mientras entrenaba, que le provocó una rotura en un dedo. Una lesión que le ha impedido manejar con agilidad el capote y la espada, obligándole a apartarse temporalmente de los ruedos.

Aunque en los últimos días había intensificado sus entrenamientos para reaparecer este fin de semana, finalmente ha optado por no arriesgar y priorizar su recuperación. El anuncio implica que no estará presente en las corridas previstas para el 15 y 19 de agosto en Málaga, ni en la del 16 de agosto en Ciudad Real.

La imagen que acompaña a su comunicado, en la que aparece junto a otros compañeros en una sesión de entrenamiento, refleja la frustración del torero por no poder ofrecer el espectáculo que sus seguidores esperan.

Entre la recuperación y los problemas judiciales

Más allá de lo físico, Cayetano también lidia con el desgaste emocional derivado de su reciente encontronazo con la policía. Según su versión, la detención fue injustificada y se ejerció sobre él una violencia excesiva, algo que respalda con un parte de lesiones que documenta daños en muñecas, brazos y rostro.

El programa 'Tardear' revela las
El programa 'Tardear' revela las lesiones que sufrió Cayetano Rivera la noche de su detención. (Mediaset España)

El torero ha formalizado una denuncia contra los agentes implicados y espera que la investigación esclarezca los hechos. “Si la actuación fue correcta, lo reconoceremos; si no lo fue, se deberán depurar responsabilidades”, declaró recientemente en televisión.

Con el calendario taurino avanzando y sus próximos compromisos aún en duda, Cayetano se enfrenta a un final de temporada incierto. Él mismo ha asegurado que regresará cuando esté bien, con la intención de despedirse de los ruedos por todo lo alto y en la mejor forma posible.

