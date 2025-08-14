España

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 14 de agosto

El valor de las gasolinas dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Por Infobae Noticias

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Infobae)

El precio de la gasolina, el gasóleo y diésel se modifica continuamente, por lo que es importante saber los costos por litro y llenar el tanque en la mejor opción. Aquí están los precios promedios de las gasolinas en distitnas ciudades de España para este jueves 14 de agosto, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando los más caros y más baratos para que no te tomen por sorpresa.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,209 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,564 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,325 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,257 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,189 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,233 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,485 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,554 euros el litro

Precio mínimo: 1,457 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,654 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

