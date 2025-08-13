España

La opinión de un experto en insectos sobre el uso repelentes de mosquitos: “Si te vas a dar un paseo en el País Vasco, yo no veo necesidad”

El entomólogo Mikel Alexander González aclara para ‘Infobae España’ cuándo es necesario utilizar estos productos

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Un hombre se aplica un
Un hombre se aplica un repelente de mosquitos (AdobeStock)

A la playa, las piscinas, los mojitos y el calor, se les unen los mosquitos como imprescindibles del verano. Estos insectos nos acompañan en los meses más calurosos y sus picaduras pueden ser muy molestas. La reacción de nuestro cuerpo a la proteína de la saliva del mosquito se manifiesta en forma de picazón, inflamación y cierto dolor.

En cierta medida, su picadura puede ser prevenible gracias a que algunas medidas son más o menos eficaces. Mikel Alexander González, doctor en Ciencias Biológicas y responsable de Innovación Científica y Entomología del Grupo SASTI, explica que lo más importante es lo que él llama la “protección personal”. Es decir, los repelentes autorizados que podemos comprar en farmacias o en supermercados.

Sin embargo, no todos los repelentes son efectivos a la hora de prevenir la picadura del mosquito. “Yo siempre recomiendo que los repelentes que se compren tengan al menos uno de los siguientes tres ingredientes activos: DEET, picaridina (o icaridina, que son sinónimos) o IR3535″, señala el entomólogo en una entrevista con Infobae España. El DEET es también eficaz contra la mayoría de los artrópodos, como mosquitos, garrapatas, pulgas y moscas y están disponibles en lociones, cremas y rociadores.

Entre estos productos disponibles para alejar a los mosquitos existen diferentes formulaciones, aunque normalmente oscilan entre el 10 y el 50 % de este ingrediente activo. No obstante, González matiza que para España no es necesario usar un repelente que tenga más de un 20 % de concentración del ingrediente activo. “Si nos vamos a una selva de Brasil donde hay fiebre amarilla, en ese caso sí que recomiendo ponerse el máximo”.

Por otra parte, el entomólogo aconseja no abusar de los repelentes, especialmente en las zonas donde no es necesario. En nuestro país, su uso depende en buena medida de la región en la que nos encontremos. “Si me voy a dar un paseo por la noche en el Bajo Guadalquivir, por un campo de arrozales Coria del Río o de La Puebla del Río, hay que ponérselo sí o sí porque el mosquito del Nilo es crepuscular. Si te vas a dar un paseo por el País Vasco, yo no veo la necesidad de usar el repelente”, explica Mikel Alexander González a este medio.

Factores como el calor, el deporte o el dióxido que emitimos resultan irresistibles a unas picaduras inicialmente indoloras debido a los anestésicos de la saliva del insecto.

El uso de repelentes para mosquitos en niños

El motivo por el que no se debe utilizar en exceso los repelentes es porque el DEET, uno de los compuestos más efectivos y más potentes, es corrosivo: “Se ha visto que si lo echas a una superficie como un plástico, se disuelve la pintura”.

De hecho, la Asociación Española de Pediatría desaconseja su aplicación en niños menores de dos años. Una alternativa que proponen es aplicar el producto "en asientos de coche y cochecitos de paseo" y, dentro de casa, priorizar el uso de mosquiteras. Por otra parte, la icaridina “no se ha evaluado en menores de 6 meses, por lo que algunos organismos no lo recomiendan", declaran.

Los niños son también especialmente vulnerables a los vaporizadores enchufables que emiten unos insecticidas. “Pero al fin y al cabo nosotros lo tragamos cuando respiramos”. Por tanto, es mejor evitarlos o hacer de ellos un uso puntual.

Temas Relacionados

MosquitosRepelentesPicadurasInsectosEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La inflación sube al 2,7 % en julio por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes

El Índice de Precios de Consumo avanza cuatro décimas en un mes y la subyacente se sitúa en el 2,3%

La inflación sube al 2,7

Pillados in fraganti los tres miembros de una banda que utilizaban machetes y fusiles simulados para atracar supermercados en Málaga

Los presuntos autores, con edades comprendidas entre los 22 y los 51 años, han ingresado en prisión por orden del titular del Juzgado de Primera Instancia de Coín

Pillados in fraganti los tres

Descubren a Froilán “muy cariñoso” con Miri Pérez, exconcursante de ‘Supervivientes’, en Ibiza

El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no vive en España, pero ha aprovechado el verano para regresar y disfrutar de las islas

Descubren a Froilán “muy cariñoso”

Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras haber sido diagnosticado con un linfoma cerebral

El mítico cantante se encuentra en la isla junto a los suyos, con quienes ha llevado a cabo distendidos planes y ha demostrado un buen estado de salud

Raphael disfruta de unas vacaciones

Un hombre se desmaya en la calle y muere tras permanecer horas desatendido: “Se estaba muriendo delante de todos”

La Fiscalía francesa ha abierto una causa para esclarecer los motivos del fallecimiento y se ha programado una autopsia del cuerpo durante la semana

Un hombre se desmaya en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pillados in fraganti los tres

Pillados in fraganti los tres miembros de una banda que utilizaban machetes y fusiles simulados para atracar supermercados en Málaga

Un hombre se desmaya en la calle y muere tras permanecer horas desatendido: “Se estaba muriendo delante de todos”

Improcedente el despido de un visitador médico de ISDIN al que un detective atribuía solo 5 de las 51 visitas que declaró

La DGT instala dos nuevos radares en Galicia: cómo son y en qué carreteras se encuentran

Mensajes sexuales, propuestas indecentes y robo de imágenes: el lado oscuro de Vinted que sufren miles de usuarias en España y Europa

ECONOMÍA

Un abogado advierte de uno

Un abogado advierte de uno de los grandes peligros para las personas que están de baja: “Son muchísimas las empresas que lo están haciendo”

La inflación sube al 2,7% en julio por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes

Un asesor financiero desvela algunos trucos para reducir hasta siete años de la hipoteca

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de agosto

El método 50-30-20 que te ayuda a ahorrar cada mes

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”