Por qué la picadura del mosquito no duele hasta que ya te ha picado: “Antes de nada, que sepas que son las hembras”

Un exjugador del Real Madrid se arrepiente de fichar por el Betis: “En Andalucía hay un prototipo de personaje que hace gracia pero no me gustan, no me parecen serios” Tote, exdelantero formado en la cantera del Real Madrid, recuerda su paso por el Betis como un error desde el primer momento y lanza duras críticas al entorno del club