España

La inflación sube al 2,7% en julio por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes

El Índice de Precios de Consumo avanza cuatro décimas en un mes y la subyacente se sitúa en el 2,3%

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una persona reposta en una
Una persona reposta en una gasolinera (Gustavo Valiente / Europa Press)

La inflación en España volvió a repuntar en julio. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) registró una tasa interanual del 2,7%, cuatro décimas más que en junio. La subida se explica principalmente por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, así como por el aumento de precios en el transporte aéreo y combinado de pasajeros.

La inflación subyacente -que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos- también subió, concretamente hasta el 2,3%, una décima más que el mes anterior. En comparación con junio, la tasa de variación del IPC general cayó en julio un 0,1%.

La vivienda y el transporte tiran al alza

El grupo Vivienda fue el que más peso tuvo en el repunte de la inflación. Su tasa anual alcanzó en julio el 6,7%, lo que supone un incremento de 2,5 puntos respecto a junio. Según el INE, este aumento responde sobre todo al comportamiento de la electricidad, que este año se encareció durante el mes, mientras que en julio de 2024 había registrado un descenso. Este cambio de tendencia en el suministro eléctrico ha sido determinante para que la vivienda se convierta en el motor principal de la subida de precios.

También el grupo Transporte experimentó una evolución significativa. Pasó de presentar una tasa anual negativa a situarse en el 0,2%, un punto por encima de la cifra de hace un año. El organismo estadístico señala que la variación se debe, fundamentalmente, al encarecimiento de carburantes y lubricantes para vehículos personales, y en menor medida al incremento de los precios del transporte combinado y del transporte aéreo de pasajeros, que en julio de 2024 habían mostrado una mayor estabilidad.

El turismo internacional continúa ganando en España. En abril, el país recibió 8,6 millones de turistas extranjeros, un 10,1% más que en el mismo mes del año pasado. Este aumento de la afluencia ha venido acompañado de un incremento aún más significativo en el gasto total, que se elevó a 10.826 millones de euros, un 14,1% más interanual, marcando un nuevo récord mensual (Fuente: Europa Press).

Rebajas de verano y turismo

En la comparación mensual, las rebajas de verano moderaron el índice general. El grupo Vestido y calzado fue el que más contribuyó a esta contención, con un descenso del 9,2% respecto a junio, lo que restó 0,351 puntos al IPC. Este comportamiento responde al efecto estacional habitual en estas fechas, cuando los comercios aplican descuentos significativos para liquidar las colecciones de temporada.

En el lado contrario, el grupo Ocio y cultura registró un encarecimiento del 1,7%, aportando 0,142 puntos al dato mensual. Este incremento se explica sobre todo por la subida en los precios de los paquetes turísticos, coincidiendo con la alta demanda propia de la temporada estival. El transporte, por su parte, subió un 1,3% en el mes, impulsado por el aumento del coste de los carburantes y, en menor medida, por el encarecimiento del transporte combinado.

Diferencias entre comunidades

El comportamiento de los precios no fue uniforme en el territorio. Todas las comunidades autónomas cerraron julio con tasas de inflación positivas, aunque con notables diferencias. Las Islas Baleares registraron la mayor variación interanual, con un 3,5%, mientras que la Región de Murcia presentó la más baja, con un 2,0%.

En cuanto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), utilizado para facilitar la comparación con otros países de la Unión Europea, la tasa anual se situó también en el 2,7%, lo que supone un aumento de cuatro décimas frente a junio. No obstante, en la tasa mensual, el IPCA cayó un 0,3%.

Temas Relacionados

IPCInflaciónConsumoElectricidadCarburantesEspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un abogado advierte de uno de los grandes peligros para las personas que están de baja: “Son muchísimas las empresas que lo están haciendo”

El absentismo laboral se ha convertido en un reto crítico que impulsa a ayuntamientos y empresas a contratar investigadores privados para detectar bajas fraudulentas entre sus trabajadores

Un abogado advierte de uno

Pillados in fraganti los tres miembros de una banda que utilizaban machetes y fusiles simulados para atracar supermercados en Málaga

Los presuntos autores, con edades comprendidas entre los 22 y los 51 años, han ingresado en prisión por orden del titular del Juzgado de Primera Instancia de Coín

Pillados in fraganti los tres

La opinión de un experto en insectos sobre el uso repelentes de mosquitos: “Si te vas a dar un paseo en el País Vasco, yo no veo necesidad”

El entomólogo Mikel Alexander González aclara para ‘Infobae España’ cuándo es necesario utilizar estos productos

La opinión de un experto

Descubren a Froilán “muy cariñoso” con Miri Pérez, exconcursante de ‘Supervivientes’, en Ibiza

El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no vive en España, pero ha aprovechado el verano para regresar y disfrutar de las islas

Descubren a Froilán “muy cariñoso”

Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras haber sido diagnosticado con un linfoma cerebral

El mítico cantante se encuentra en la isla junto a los suyos, con quienes ha llevado a cabo distendidos planes y ha demostrado un buen estado de salud

Raphael disfruta de unas vacaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pillados in fraganti los tres

Pillados in fraganti los tres miembros de una banda que utilizaban machetes y fusiles simulados para atracar supermercados en Málaga

Un hombre se desmaya en la calle y muere tras permanecer horas desatendido: “Se estaba muriendo delante de todos”

Improcedente el despido de un visitador médico de ISDIN al que un detective atribuía solo 5 de las 51 visitas que declaró

La DGT instala dos nuevos radares en Galicia: cómo son y en qué carreteras se encuentran

Mensajes sexuales, propuestas indecentes y robo de imágenes: el lado oscuro de Vinted que sufren miles de usuarias en España y Europa

ECONOMÍA

Un abogado advierte de uno

Un abogado advierte de uno de los grandes peligros para las personas que están de baja: “Son muchísimas las empresas que lo están haciendo”

Un asesor financiero desvela algunos trucos para reducir hasta siete años de la hipoteca

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de agosto

El método 50-30-20 que te ayuda a ahorrar cada mes

Así cotizan las vacaciones: qué pasa con los días no disfrutados y cómo afectan a la jubilación o el paro

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”