Precio de la luz en España este 13 de agosto

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy miércoles 13 de agosto, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios de la luz.

Precio de la luz

Día: 13 de agosto

Precio de media: 101.2 euros por megavatio hora

Precio máximo: 155.1 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 60.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 13 de agosto, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 109.73 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.7 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.98 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.55 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.32 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.32 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 121.17 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 118.24 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.1 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 71.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 63.48 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 63.22 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 70.9 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.15 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 93.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 107.23 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 155.1 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 153.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.21 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 106.27 euros por megavatio hora.