España

Precio de la luz en España este 13 de agosto

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy miércoles 13 de agosto, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios de la luz.

Precio de la luz

Día: 13 de agosto

Precio de media: 101.2 euros por megavatio hora

Precio máximo: 155.1 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 60.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 13 de agosto, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 109.73 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.7 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.98 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.55 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.32 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.32 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 121.17 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 118.24 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.1 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 71.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 63.48 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 63.22 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 70.9 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.15 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 93.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 107.23 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 155.1 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 153.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.21 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 106.27 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Los precios del alquiler frenan la emancipación en España: los jóvenes tendrían que destinar el 92% de su salario a pagar una vivienda

El último informe del Consejo de la Juventud identifica la situación del mercado inmobiliario como la principal razón por la que solo el 15,2% de las personas entre 16 y 29 años logra independizarse

Los precios del alquiler frenan

Rechazan el asilo a una mujer que huyó de Perú tras las amenazas de un comerciante rival por solicitarlo un año después de llegar a España

En la entrevista expuso que este individuo la había amenazado y agredido para que quitara su negocio de la zona

Rechazan el asilo a una

La AEMET avisa de posibles tormentas secas en los próximos días, que hacen que el fuego se origine y se propague en poco tiempo

Este lunes, una de cada cuatro estaciones de la red de la AEMET registraron valores iguales o superiores a los 40ºC

La AEMET avisa de posibles

Carpaccio de remolacha, una receta sencilla y refrescante para el verano

Una alternativa al carpaccio de carne apta para vegetarianos o amantes de las comidas ligeras y llenas de sabor

Carpaccio de remolacha, una receta

El gasto en intereses de la deuda pública autonómica se triplica entre 2022 y 2028: Cataluña, la comunidad que más paga

El gasto en intereses crecerá hasta 11.789 millones en 2028, obligando a las regiones a ajustar sus presupuestos ante el alza de los tipos de interés y la creciente carga financiera

El gasto en intereses de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un gerente de Mercadona recurre

Un gerente de Mercadona recurre su degradación por un caso de contaminación alimentaria: se lo rechazan porque él mismo lo propuso para evitar el despido

Rechazan el asilo a una mujer que huyó de Perú tras las amenazas de un comerciante rival por solicitarlo un año después de llegar a España

La AEMET avisa de posibles tormentas secas en los próximos días, que hacen que el fuego se origine y se propague en poco tiempo

Tras la negativa de la Seguridad Social, una ganadera autónoma con dolor de espalda consigue una pensión del 100% de su base reguladora

Un joven de 18 años es rescatado tras ser abandonado por sus compañeros durante una excursión: “El orgullo es una cosa, la capacidad, otra”

ECONOMÍA

Los precios del alquiler frenan

Los precios del alquiler frenan la emancipación en España: los jóvenes tendrían que destinar el 92% de su salario a pagar una vivienda

El gasto en intereses de la deuda pública autonómica se triplica entre 2022 y 2028: Cataluña, la comunidad que más paga

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Tener trabajo ya no protege de la pobreza: el 30% de los jóvenes españoles está en riesgo de exclusión social y afecta más a las mujeres menores de 30

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19