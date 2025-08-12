España

El clima se posiciona como “un factor clave” en el cambio de vivienda en España: los jóvenes, los más dispuestos a mudarse

“El impacto de los fenómenos meteorológicos extremos empieza a reflejarse de forma clara en las decisiones residenciales”, explica la autoria principal del estudio

Dos personas observan inmuebles en
Dos personas observan inmuebles en alquiler y en venta en un escaparate de una inmobiliaria. (Matias Chiofalo/Europa Press)

El clima es ya un factor a tener en cuenta, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, olas de calor o lluvias torrenciales”, advirtió María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, en el último estudio publicado por Fotocasa Research llamado Preferencias habitacionales de los españoles según el clima.

El informe muestra como se está dando un giro en las decisiones residenciales en España. Un 35% de la población reconoce que las condiciones climáticas influyen en su relación con la vivienda, una tendencia cada vez más al alza en regiones castigadas por los fenómenos meteorológicos extremos.

“El impacto de los fenómenos meteorológicos extremos empieza a reflejarse de forma clara en las decisiones residenciales”, añade Matos.

Comunidad Valenciana, líder en intención de mudanza por el clima

La comunidad que más personas vería cambiar de comunidad si tuvieran la posibilidad sería la Comunidad Valenciana. A raíz del desastre de la DANA, el 42% de sus residentes ha considerado mudarse, busca activamente o ya ha cambiado de vivienda debido a los eventos meteorológicos. De este porcentaje, un 21% lo ha contemplado, un 13% esta búsqueda activa y un 8% ya ha efectuado el traslado.

El segundo lugar se sitúa en Andalucía, con un 37% de habitantes en alguna de estas situaciones: 20% lo ha considerado, 10% busca vivienda y 7% ya se ha mudado. Por último, Cataluña, donde un 36% se reparte en estas tres posibilidades (20%, 11% y 5%).

La Comunidad de Madrid ocupa la cuarta posición, con un 31% de residentes que han cambiado o se plantean cambiar de vivienda por razones climáticas; un 18% lo ha considerado, un 9% busca activamente y un 4% ya ha realizado el cambio.

Jóvenes: los más predispuestos a cambiar de residencia

La variable generacional es clave. Uno de cada cinco españoles que se ha trasladado por motivos climáticos tiene menos de 34 años. En detalle, el 11% de quienes han cambiado de vivienda pertenece al grupo de 18 a 24 años, y el 7% a la franja de 25 a 34 años.

Entre quienes están en búsqueda activa de una nueva vivienda, el 20% tiene menos de 24 años y el 17% está entre los 25 y los 34. El informe atribuye esta mayor movilidad a dos factores: una mayor sensibilidad frente a los problemas climáticos y la etapa vital en la que se encuentran.

Los menores de 34 años suelen afrontar más cambios de residencia por motivos académicos, profesionales o personales, y en muchos casos no son propietarios, lo que les otorga mayor flexibilidad para elegir zonas menos expuestas a riesgos meteorológicos.

El apetito de los extranjeros por la vivienda española dispara los precios en las ciudades donde se concentra su demanda.

Mayores de 55 años, más resistentes al cambio

En contraste, los colectivos de mayor edad muestran menor disposición a modificar su lugar de residencia: tres de cada cuatro mayores de 55 años afirman que los fenómenos meteorológicos extremos no condicionan su situación actual, cifra que alcanza el 68% entre las personas de 45 a 54 años.

Un nuevo factor en el mapa de la vivienda

Aunque esta tendencia es aún reciente, el estudio concluye que el clima “se consolida como un factor de peso en la toma de decisiones habitacionales”, especialmente en las regiones más afectadas y entre los segmentos más jóvenes de la población.

