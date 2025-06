Los bomberos de Madrid ‘queman’ sus parques para protestar porque el Gobierno de Ayuso les cambia un acuerdo a última hora y les quita guardias médicas y la subida salarial

Parques de bomberos de Madrid 'en llamas' en protesta por las condiciones laborales.

Muchos de los 22 parques de bomberos que hay en la Comunidad de Madrid y que dependen del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso se han despertado esta mañana en llamas. Los bomberos han encendido grandes hogueras en aquellos parques con torre (ver vídeo) para protestar contra el Ejecutivo regional porque “nos ha modificado a última hora un acuerdo que habíamos acordado tras varios meses de negociación. Y los acuerdos firmados se respetan” han señalado a este diario los portavoces de dos de los sindicatos del cuerpo: CSIF y CSIT Unión Profesional.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que dirige Carlos Novillo, empezó a negociar hace un año con los representantes sindicales de los bomberos un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones laborales del Cuerpo. Como ya publicó Infobae España, los bomberos que dependen Comunidad de Madrid tienen una importante sobrecarga de trabajo. En 2024 los efectivos que forman parte del Cuerpo tuvieron que hacer 496.969 horas extras (servicios especiales) para que el servicio estuviera operativo en toda la región. Estas horas extras se traducen en un coste de 19,6 millones de euros.

Los bomberos, representado por CSIT Unión Profesional, CSIF, UGT y CCOO, llegaron a un acuerdo en mayo. Un acuerdo que fue refrendado por más del 90% de los bomberos. La plantilla está formada por 1.680 efectivos tras las nuevas incorporaciones de este año. Pero todo acuerdo debe ser también avalado por la Consejería de Hacienda, que es la que debe asumir las mejoras económicas adoptadas. “Pero Hacienda ha cambiado radicalmente ese acuerdo de forma unilateral. Sin consultarlo con los sindicatos”, señalan desde CSIF y en Sindicato de Bomberos (que está federado dentro de CSIT Unión Profesional).

Bomberos de la Comunidad de Madrid, protestando este lunes en la calle fuera de su parque

Este lunes 30 estaba previsto que se firmara ese acuerdo. “Pero el alcanzado con Medio Ambiente, no el que ha modificado Hacienda. Este no lo vamos a firmar”, explican fuentes sindicales. “Si Hacienda no rectifica, se abre un conflicto laboral muy grave que puede afectar este verano al Plan Infoma”. Los sindicatos denuncian que Hacienda ha modificado hasta 17 puntos del acuerdo alcanzado en mayo. ¿Qué se ha cambiado?

Varias fogatas hechas por los bomberos para protestar contra la Comunidad de Madrid

Se ha eliminado toda referencia a la carrera profesional dentro de bomberos; se han eliminado guardias de nuestro servicio médico de 24 horas para atención de la plantilla; también desaparece el posible desarrollo de la reclasificación de categorías; Hacienda ha incluido una cláusula que impedirían manifestarse a los bomberos; restringen futuros proyectos para mejorar las infraestructuras del Cuerpo; y eliminan también la posibilidad de subida salarial en 2028. La Consejería de Medio Ambiente no ha querido hacer ninguna valoración de estas protestas porque señala que la debe hacer la Consejería de Hacienda, que de momento tampoco hace valoraciones.