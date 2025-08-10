España

Un interventor ferroviario obliga a un hombre con respiración asistida a levantar una maleta pesada para buscar su certificado de invalidez: “Se lesionó la espalda”

La pareja de jubilados realizaba con frecuencia el trayecto en TGV, siempre sin incidentes, para visitar a sus hijos en Aviñón

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Un interventor ferroviario obliga a
Un interventor ferroviario obliga a un hombre con respiración asistida a levantar una maleta pesada (SNCF)

El 20 de julio de 2025, Marie-Françoise y Patrick regresaban a su casa en Bois-Guillaume tras hospedarse unos días con uno de sus hijos en Aviñón. La pareja de jubilados realizaba con frecuencia el trayecto en TGV, siempre sin incidentes. “Siempre nos ha ido bien”, explicó la esposa, hasta el episodio ocurrido durante el viaje de vuelta, que alteró profundamente su rutina y puso en cuestión los protocolos de asistencia a personas con discapacidad en el transporte ferroviario francés.

Marie-Françoise acostumbraba a comprar los billetes “siempre en la taquilla de la estación de Rouen”. Así que, durante la compra, presentaba toda la documentación. Entre esas cosas se incluía la tarjeta de tercera edad de Patrick, quien además contaba con una CMI, la tarjeta de inclusión de la movilidad, documento que habilita al acompañante a un descuento del 50%. “Todo está indicado en el billete, que se imprime en la taquilla”, indicó la mujer. El inicio del regreso a casa transcurría con normalidad hasta que, en un punto del trayecto entre Aviñón y Ruán, un inspector de la SNCF se aproximó hasta la pareja para solicitar los billetes, como ha informado París Normandie.

“Se lesionó la espalda” por la maniobra

Un interventor ferroviario obliga a
Un interventor ferroviario obliga a un hombre con respiración asistida a levantar una maleta pesada (SNCF)

El revisor los escaneó y, según el testimonio prestado, “empezó a burlarse de nosotros”. A continuación, el agente pidió la tarjeta de tercera edad, a lo que Marie-Françoise respondió que “se la enseñé y ni siquiera la miró”. No obstante, sin prestar atención a la documentación ofrecida, el inspector solicitó entonces el certificado de discapacidad. Pero “como nunca nos la pidieron y todo estaba escrito en el billete, la metí en una bolsa dentro de la maleta”, ha relatado Marie-Françoise.

Y es que, como la mujer tenía problemas “para empujar la silla de ruedas y manipular la maleta” de “más de 15 kilogramos”, pidió el servicio de asistencia personal de la SNCF. Sin embargo, el inspector insistió en obtener el certificado. Ante la petición, ella pidió ayuda de nuevo: “le pide ayuda porque no tengo fuerzas para llevar la maleta. Él no quiere”, ha asegurado la mujer. Finalmente, fue el propio Patrick, dependiente de soporte vital, quien debió levantar la maleta. “No puede hacer ningún esfuerzo, se está jugando la vida”, insistió su esposa al agente, sin lograr que cediera. Como consecuencia de la maniobra, Patrick sufrió una lesión: “se lesionó la espalda. Lleva dos semanas usando el cinturón de seguridad”.

Cumplido el requerimiento y presentado el certificado, la reacción del inspector resultó reveladora para Marie-Françoise: “El revisor estaba muy decepcionado. Su objetivo era hacerme pagar la multa completa”. Así lo interpreta tras recordar: “Me recordó tres veces que tendría que pagar el 50% de diferencia”. Dos semanas después, la pareja continuaba conmocionada por lo que consideraron un “comportamiento de sheriff”, pues para ellos, la experiencia representó un claro “abuso de poder”.

“Terminé escribiendo al director territorial de Ruán y al director regional por carta certificada”

La Policía del estado alemán de Baden-Württemberg ha confirmado que al menos tres personas han muerto y decenas han resultado heridas por un descarrilamiento de tren ocurrido este domingo. El tren regional se ha salido de la vía a la altura de Riedlingen, en el distrito de Biberach, con un centenar de personas a bordo. (Fuente: DPA)

Ya en Bois-Guillaume, la pareja intentó exponer el caso ante la empresa ferroviaria. “Estuve medio día al teléfono y no pude contactarlos. Después, me conecté a internet. Creé una cuenta e inicié un proceso que se detuvo a mitad de camino. No hay forma de contactarlos. Terminé escribiendo al director territorial de Ruán y al director regional por carta certificada”, relató Marie-Françoise sobre las dificultades para encontrar una vía de atención.

La primera respuesta llegó días después por e-mail: “Acabo de recibir su queja. Lamento que haya tenido que pasar por esto. Normalmente, remito un informe como este a mi dirección. Lamentablemente, es el departamento de atención al cliente de ARRAS el responsable de la gestión de los trenes TGV. Por lo tanto, les remito su queja”. Frente a este mensaje, Marie-Françoise resumió su pedido: “Solo pido una disculpa y, sobre todo, que esto no vuelva a ocurrir”.

Consultada por la prensa local, la SNCF mantuvo una declaración breve con respecto al caso de Marie-Françoise y Patrick: “SNCF Voyageurs ha recibido esta queja y lamenta la situación vivida por su lector. Se le proporcionará una respuesta lo antes posible. Si bien damos máxima importancia a la cortesía de nuestros agentes hacia nuestros clientes, es importante recordar que todos los viajeros deben estar en posesión de todos los documentos necesarios para el buen desarrollo de su viaje, especialmente en caso de un control a bordo”. Tras el reclamo, la pareja informó haber recibido una comunicación directa del director de la línea TGV Sureste, Benjamin Huteau: “Agradecimos su atención”, han afirmado. Además, el matrimonio ha confesado que después disculparse, “nos advirtió que era extremadamente raro que llamara a los clientes. La carta le conmovió y concienciará a sus equipos”.

Temas Relacionados

Viaje trenSilla de ruedasFranciaSNCFBilletesIncidenciaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Avería en Renfe: un incidente obliga a parar un trayecto Madrid-Cádiz en plena ola de calor y otro tren desaloja a 130 personas en Tarragona

Dos nuevos percances dejan en evidencia a la empresa ferroviaria

Avería en Renfe: un incidente

Una mutualista denuncia su falta de derechos: “Tras 20 años cotizando, la Seguridad Social solo me reconoce 30 días”

La decana del Colegio de Abogados de Ourense relata cómo el sistema de la Mutualidad de la Abogacía deja a miles de letrados con pensiones mínimas

Una mutualista denuncia su falta

Un mecánico cobra 4.500 euros por reparar una furgoneta y la abandona sin cambiarle nada en el parking de un supermercado: fue subastada como vehículo ‘olvidado’

El hombre, que recibió el pago por adelantado, ha sido declarado culpable de fraude

Un mecánico cobra 4.500 euros

El ‘truco’ de algunas bodegas españolas para sortear los aranceles de Trump: la clave está en la localización de los viñedos

Estados Unidos se posiciona como el segundo mayor consumidor de vino español, únicamente por detrás de Alemania, y es el único país no europeo dentro de los cinco principales destinos

El ‘truco’ de algunas bodegas

A la caza de cuentas nazis en el banco suizo Credit Suisse: una investigación analiza cómo se gestionaron los fondos saqueados a las víctimas del Holocausto

Nuevos hallazgos conectan a la entidad con las SS y destapan operaciones para financiar la huida de criminales de guerra a Sudamérica, conocidas como ‘ratlines’

A la caza de cuentas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Avería en Renfe: un incidente

Avería en Renfe: un incidente obliga a parar un trayecto Madrid-Cádiz en plena ola de calor y otro tren desaloja a 130 personas en Tarragona

Un menor de 12 años agrede sexualmente a su vecino de 5 con autismo: la víctima le contó a su madre que le obligaba a realizarle felaciones a cambio de juguetes

Dos años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer que conoció en Tinder: aprovechó que se quedó dormida por su medicación para meterla desnuda en su cama

Santiago Abascal carga contra los obispos por defender a la comunidad musulmana de Jumilla: “No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia”

La Caixa desahucia a una mujer por fin de contrato y la Justicia lo avala al no presentar las rentas exigidas para apelar

ECONOMÍA

El ‘truco’ de algunas bodegas

El ‘truco’ de algunas bodegas españolas para sortear los aranceles de Trump: la clave está en la localización de los viñedos

A la caza de cuentas nazis en el banco suizo Credit Suisse: una investigación analiza cómo se gestionaron los fondos saqueados a las víctimas del Holocausto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 agosto

Un abogado explica si es legal trabajar con auriculares: “Puede ponerte en problemas”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol