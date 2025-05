El Gobierno francés ve ventajas a la competencia en los trenes y pone el ejemplo de España

París, 2 may (EFECOM).- El ministro francés de Transportes, Michel Tabarot, afirmó este viernes que la competencia en los ferrocarriles aporta "ventajas", y se refirió al ejemplo de España, donde ha servido para desarrollar el mercado, en un contexto de amenaza de huelga en Francia la semana próxima.

"No le tengo miedo a la competencia ferroviaria. Al contrario, ofrece otras ventajas", subrayó Tabarot en una entrevista en el canal BFMTV dedicada casi por entero a la huelga que han convocado los sindicatos de la compañía estatal SNCF entre el 5 y el 11 de mayo, en una semana con un puente por la festividad del jueves 8 de mayo en Francia.

Para el ministro, la competencia "no es una amenaza para la SNCF, al contrario. Lo vemos en otros países donde existe y pienso en particular en España donde es la SNCF la que practica la competencia. El año pasado hubo allí 10 millones más de viajeros que utilizaron el tren. Por tanto, la competencia me parece muy bien y creo que es una emulación sana".

Añadió que lo que le preocupa es "el deterioro de la imagen de la SNCF entre los franceses" que "quieren el tren", y también porque es necesario un reporte modal del transporte en favor del ferrocarril, cuando lo que "desgraciadamente" lo que se constata es que ese reporte se produce en dirección de "la carretera u oros medios de transporte menos descarbonizados que el tren".

Los sindicatos de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) reclaman en particular un aumento de las primas y cambios en la parrilla de salarios para aumentar las remuneraciones.

Los paros, que se espera que tengan un gran seguimiento, los han convocados los revisores, los conductores y otras categorías profesionales.

En Francia no existen unos servicios mínimos propiamente dichos en los ferrocarriles en caso de paro, más allá de que los huelguistas tienen que declararse con una antelación de 48 horas para que la empresa pueda organizar su servicio e informar a los pasajeros.

Francia ha abierto muy tímidamente y con muchas trabas sus líneas interiores a la competencia. Hasta ahora, esa competencia en la práctica es efectiva en el corredor de alta velocidad París-Lyon, donde opera junto a la SNCF el italiano Trenitalia.

Renfe lleva años tratando de desembarcar en ese mismo corredor, el de más tráfico de Francia y el más rentable, y el Gobierno español ha denunciado diferentes obstáculos, sobre todo de orden técnico, que están retrasando la homologación de sus trenes de tipo Avril.

Por ahora, opera las líneas internacionales Lyon-Barcelona y Madrid-Marsella. En octubre había indicado que durante el segundo trimestre de 2025 abriría también otra entre Toulouse y Barcelona, pero a comienzos de abril dio marcha atrás y comunicó que aplazaba la decisión.

Lo justificó por las "dificultades y retrasos encontrados en el despliegue de su oferta de servicios de alta velocidad en Francia".

La prensa en España afirmó entonces que Renfe incluso se planteaba suprimir todas sus líneas en Francia ante la actitud de la SNCF y del Gobierno francés, que a su juicio le impedían la homologación de sus trenes para el corredor París-Lyon. EFECOM