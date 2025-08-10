España

El cantante Jaume Anglada sigue en la UCI, “más estable” pero “grave”, tras ser atropellado en Palma

El amigo del rey Felipe VI evoluciona dentro de la gravedad, después de ser arrollado por un joven de 20 años que se dio a la fuga

El cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI (Europa Press)

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, de 52 años, continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases, donde permanece “más estable” aunque en estado “grave”, según el parte médico difundido este domingo y recogido por EFE. El equipo sanitario mantiene un seguimiento constante de su evolución tras las graves lesiones sufridas la madrugada del pasado viernes, cuando fue atropellado en Palma por un conductor que se dio a la fuga.

Anglada, muy conocido en la escena musical balear y amigo personal del rey Felipe VI, fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas urgentes, entre ellas la extirpación del bazo, después de que los servicios de emergencias confirmaran un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples fracturas en cadera, mandíbula y costillas. Aunque su estado sigue siendo delicado, los facultativos señalan que no presenta daños en órganos vitales.

Un atropello con fuga en la avenida Joan Miró

El siniestro tuvo lugar sobre la 01:30 horas en la avenida Joan Miró, a la altura del número 330, en el barrio de Cala Major. Anglada circulaba en motocicleta, concretamente en una Vespa, cuando un turismo realizó un giro prohibido y lo embistió frontalmente. El conductor no se detuvo para socorrerle y abandonó el lugar, según relatan varios testigos.

El rey Felipe VI asiste a un concierto del cantante Jaume Anglada (Europa Press)

Alertados por estos ciudadanos, que facilitaron la matrícula del vehículo, agentes de la Policía Local localizaron al sospechoso pocas horas después en su domicilio. El detenido es un joven de unos 20 años que, según las pruebas de alcoholemia, arrojó una tasa de 0,60 miligramos por litro de aire espirado, el triple del límite legal permitido.

Fuentes policiales indicaron que el vehículo presentaba daños compatibles con el impacto. El arrestado reconoció los hechos y mostró su arrepentimiento, además de manifestar su intención de asumir la responsabilidad civil derivada del accidente.

Prisión provisional para el conductor

El Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, en funciones de guardia, decretó este viernes el ingreso en prisión provisional del joven, acusado de los delitos de omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La investigación continúa para determinar todos los pormenores del suceso. Entre las diligencias pendientes figuran la reconstrucción exacta del accidente y la toma de declaración a los testigos presenciales.

Felipe VI, en un concierto del músico Jaume Anglada en el Real Club Náutico de Palma al término de la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. (EFE)

Operaciones y estado actual

Tras el atropello, efectivos del SAMU 061 estabilizaron al músico en el lugar y lo trasladaron de urgencia a Son Espases. Allí fue intervenido quirúrgicamente para reparar las lesiones internas y óseas.

El parte médico difundido por el hospital indica que su evolución en las próximas horas será determinante para planificar nuevas actuaciones médicas. Fuentes sanitarias apuntan que la prioridad ahora es evitar complicaciones infecciosas o hemorrágicas. La situación clínica de Jaume Anglada sigue siendo muy delicada, pero el hecho de que se mantenga estable dentro de la gravedad supone un ligero avance en su recuperación.

