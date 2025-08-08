España

Última hora sobre el estado de Jaume Anglada: las graves lesiones que sufre el cantante tras su accidente

El artista permanece ingresado en estado crítico en la UCI después de que su moto fuera arrollada por un conductor que se dio a la fuga en Mallorca

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Jaume Anglada, en una fotografía
Jaume Anglada, en una fotografía de sus redes sociales. (@jaime_anglada)

El cantante y compositor mallorquín Jaume Anglada permanece ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un accidente de tráfico en la madrugada del viernes en Palma de Mallorca.

El músico fue arrollado por un coche mientras circulaba en una motocicleta tipo Vespa en la avenida Joan Miró, a la altura de la zona de Cala Major. El conductor del vehículo se dio a la fuga tras el impacto, pero fue localizado y detenido horas después.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando, por causas que aún investiga la Policía Local de Palma, un turismo embistió violentamente a Anglada. El impacto provocó que el artista saliera despedido y quedara tendido en el asfalto con heridas graves. El conductor abandonó el lugar sin prestar auxilio ni alertar a los servicios de emergencia. Testigos de la escena avisaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de una ambulancia del 061.

El equipo sanitario estabilizó a Anglada en el lugar del accidente y lo trasladó de urgencia al Hospital Son Espases. Según fuentes hospitalarias citadas por Europa Press, el cantante presenta un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Además, ha sido sometido a la extirpación del bazo y sufre fracturas en la cadera, mandíbula y costillas. Permanece sedado, intubado y bajo vigilancia médica constante, mientras su pronóstico sigue siendo reservado.

Concierto de Jaume Anglada al
Concierto de Jaume Anglada al que asistió Felipe VI el pasado 1 de agosto. (Europa Press)

La Policía Local de Palma localizó y detuvo al conductor que se dio a la fuga, quien permanece bajo custodia mientras se instruyen las diligencias correspondientes. Por el momento, no se han difundido detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias que motivaron su huida. Las autoridades continúan recabando testimonios y revisando las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer con precisión cómo se produjo el atropello.

El entorno de Jaume Anglada, así como la comunidad mallorquina, se encuentra profundamente consternado por el suceso. Según El Español, fuentes cercanas a la familia han confirmado que el cantante permanece sedado en la UCI, acompañado por sus seres queridos, quienes esperan noticias alentadoras del equipo médico. La preocupación en la isla es máxima, dada la relevancia social de Anglada, considerado una figura muy querida y habitual en eventos culturales y sociales de Mallorca.

Estrecha amistad con Felipe VI

La notoriedad del artista trasciende el ámbito musical. Anglada mantiene una relación de amistad cercana con el rey Felipe VI, quien ha asistido en varias ocasiones a sus conciertos y eventos en la isla. La última vez que se les vio juntos fue hace apenas unos días, el pasado 4 de agosto, durante la tradicional recepción en el palacio de Marivent. Tres días antes de ese encuentro, el monarca acudió a un concierto ofrecido por Anglada en la terraza del Real Club Náutico de Palma, en el marco de la Copa del Rey de Vela, donde compartió momentos distendidos con el público y la banda.

Felipe VI, en un concierto del músico Jaume Anglada en el Real Club Náutico de Palma al término de la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. (EFE)

Reconocido por su trayectoria como cantante y compositor, Jaume Anglada es una de las personalidades más apreciadas de Mallorca, tanto por su aportación artística como por su implicación en la vida social de la isla. Su estado de salud y la evolución de sus lesiones mantienen en vilo a familiares, amigos y seguidores.

