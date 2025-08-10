Avería en Renfe: un incidente obliga a parar un trayecto Madrid-Cádiz en plena ola de calor y otro tren desaloja a 130 personas en Tarragona

Imagen de recurso de un Ave Renfe (Adobe Stock).

Otra incidencia de Renfe vuelve a ser noticia en los últimos días. La incidencias la compañía ferroviaria se han incrementado durante este mes de verano, dejando hoy a varios viajeros tirados en el trayecto de Madrid a Cádiz.

Una incidencia técnica en un tren Alvia que hacía el recorrido entre Madrid y Cádiz ha provocado este domingo retrasos en los enlaces con Andalucía y ha obligado a trasvasar a los 427 pasajeros del convoy averiado.

Según las informaciones de EFE, el tren iniciaba su recorrido desde la estación de Atocha a las 7:05 y tenía previsto llegar a su destino a las 11:45. Una avería del tren obligó a detener el viaje a las 9:42 en Almodóvar del Río, un pueblo de Córdoba.

Aunque una de las vías quedó inutilizada por el convoy averiado, el tráfico de larga distancia de alta velocidad y Avant pudo continuar por la otra vía, con retrasos medios de 15 minutos, según Renfe.

Imágenes de los trabajadores de Renfe en la estación de Atocha durante la DANA

A las 12:30 comenzó el trasbordo a otro tren en vía mediante pasarelas, que concluyó a las 14:05, para continuar su viaje a Sevilla. Desde allí los viajeros serían trasladados a sus destinos en autobuses.

Todo esto se ha producido mientras España afronta una ola de calor, llegando a sobrepasar los 40 grados en algunos puntos de la península. Por ejemplo, a las 14:00 horas el termómetro marcaba los 37 grados en Almodóvar del Río, localidad cercana al punto donde el tren se ha parado en seco.

Este problema se ha producido tan solo cuatro días después del error que hubo en la catenaria. Este dio como resultado el desalojo de 2.200 personas de sus trenes debido a la caída de tensión en las vías entre Santa Justa y la estación de Majarabique

El desalojo de 130 personas en Tarragona

En Tarragona también se ha vivido otro episodio que involucra a trenes de alta velocidad. Un incidente técnico obligó a desalojar a los 130 pasajeros de un tren este domingo en Móra la Nova (Tarragona).

El tren, que había quedado detenido por causas técnicas, tuvo que ser evacuado de manera preventiva para garantizar la seguridad de los viajeros. Según informó Protección Civil a través de la red social X, el Plan Ferrocat se puso en prealerta de manera inmediata, ya que la situación requirió la evacuación total del tren mientras se evaluaba la magnitud de la avería.

Tras el desalojo, todos los pasajeros fueron trasladados a la estación de Móra la Nova, donde permanecieron bajo resguardo, a la espera de la llegada de un nuevo tren que les permitiera continuar su viaje.

El operativo de evacuación se desarrolló sin incidentes ni heridos y con la colaboración del personal ferroviario y los servicios de emergencia desplazados al lugar.

Las autoridades confirmaron que la incidencia técnica se resolvió pocos minutos después y que los viajeros permanecieron en la estación hasta que se coordinó su reubicación en otro convoy.

La rápida actuación de Protección Civil y la activación del protocolo de seguridad permitieron gestionar la situación de forma eficiente, evitando mayores contratiempos para los usuarios afectados y manteniendo en todo momento la seguridad en la estación y en los accesos al tren.