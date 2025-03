El espectacular bañador de Pilar Rubio en ‘El Desafío’: valorado en menos de 100 euros y de una firma española

Pilar Rubio luce impresionante bañador blanco en la segunda semifinal de 'El Desafío' (Agencia Borsania)

La segunda semifinal de El Desafío, el exitoso programa de retos de Antena 3, se vivió con gran intensidad la noche de este viernes, 21 de marzo. Si bien todas las miradas estaban puestas en los concursantes, quienes se jugaban el paso a la final, las valoraciones del jurado tampoco pasaron desapercibidas. No obstante, más allá de los retos cumplidos y las puntuaciones otorgadas, un detalle que no pasó desapercibido ha sido el look de Pilar Rubio.

Gala tras gala, la pareja de Sergio Ramos demuestra su elegancia y su gusto impecable con sus estilismos. Es por ello que el espectacular bañador que ha lucido en la última entrega del programa presentado por Roberto Leal ha sido el centro de las miradas. La popular comunicadora sorprendió con un sensacional look total white, compuesto por un bañador de escote infinito y una falda en la misma tonalidad.

Desde hace más de cinco años, la periodista es embajadora de la firma gallega Selmark, por lo que no es de extrañar que esta prenda pertenezca a la colección cápsula primavera-verano 2025 de ya citada marca. La prenda, que también se enmarca en la colección Atlantis, realza la silueta gracias a su corte audaz, adornado con un doble aro metálico que aporta un toque sofisticado y glamuroso.

Pilar Rubio, embajadora de la firma gallega Selmark (Agencia Borsania)

Un estilismo pensado al detalle e ideal para cualquier ocasión

Pilar Rubio supo elevar la elegancia que ya de por sí demanda la prenda de baño, combinándola una minifalda, que equilibraba el atrevido diseño, y un blazer blanco, que aportó sofisticación al resultado final. Este juego de piezas le permitió pasar de un estilo más desenfadado a un conjunto versátil, ideal tanto para un evento nocturno como para un coctel veraniego.

El peinado también fue un elemento clave de su look. Con una estilizada trenza que enmarcaba a la perfección sus facciones, la también concursante de Maestros de la Costura dejó claro por qué es una de las figuras más influyentes del panorama televisivo español.

Bañador blanco de la marca Selmark (Agencia Borsania)

Sin duda, Pilar Rubio ha demostrado que las prendas de baño pueden ir mucho más allá de la playa o la piscina, marcando una tendencia que combina audacia y elegancia adaptable a una amplia gama de eventos y ocasiones. La prenda, que tiene un precio de 90,95 euros, es un modelo que está disponible en blanco, rojo y azul marino. Además, la marca ofrece diferentes opciones de diseño para adaptarse a las preferencias de cada mujer, incluyendo versiones moldeadoras con foam y sin aro, así como la alternativa en bikini con una amplia variedad de braguitas y sujetadores combinables.

El look total white de Pilar Rubio es una gran inspiración para quienes desean combinar prendas de baño con elementos más formales en un mismo outfit. Algunas ideas para adaptarlo a diferentes ocasiones son:

Playa: para esta ocasión, la prenda se puede combinar con falda midi vaporosa. Para completar, agrega sandalias de tacón bajo y accesorios dorados minimalistas.

Fiesta: impacta creando un look en el que se combina un kimono largo de tejido ligero sobre el bañador, acompañado de unos pendientes geométricos y unas alpargatas de cuña.

Día relajado: en una versión más casual, recrea un look total white conformado por el bañador blando y unos pantalones palazzo en la misma tonalidad. Como complemento: unas gafas de sol oversize.