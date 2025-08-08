España

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

A pesar de su ambición y respaldo financiero, el fabricante vietnamita de vehículos eléctricos se enfrenta a serias dificultades para conquistar el mercado de Europa y Estados Unidos

Por Naroa Caro

Guardar
9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

VinFast irrumpió en el competitivo mundo de los vehículos eléctricos con la ambición de convertirse en un referente internacional. Fundada en Vietnam y respaldada por un poderoso conglomerado, la marca fue pronto apodada el “Tesla vietnamita”. Sin embargo, a pesar de contar con una inversión multimillonaria y una estrategia agresiva de expansión internacional, su llegada a Europa y otros mercados occidentales no ha sido tan exitosa como se esperaba.

Creada en 2017, VinFast pertenece al grupo Vingroup, fundado por el magnate Pham Nhat Vuong, considerado el hombre más rico de Vietnam. Desde sus inicios, la empresa ha apostado por una producción nacional de vehículos eléctricos y por una internacionalización rápida, especialmente hacia Europa y Estados Unidos.

En 2023, VinFast comenzó a exportar sus modelos de coche VF 8 y VF 9 a Estados Unidos y algunos países europeos. Más adelante, en diciembre de 2024, lanzó formalmente el VF 6 en Francia, Alemania y Países Bajos, con precios competitivos para el sector de electrificados que partían de los 33.990 euros y garantías líderes de 7 años o 160 000 km, según indica el propio fabricante en su página web.

Tropiezos en el Viejo Continente

A pesar de su estrategia ambiciosa, VinFast no ha logrado consolidarse en Europa. Los datos son reveladores: durante el primer semestre de 2025, el diario francés Sudinfo reporta que apenas logró matricular 84 vehículos eléctricos en todo el continente, una cifra muy por debajo de sus expectativas y del volumen de ventas de sus competidores directos.

Varias razones explican este bajo rendimiento más allá del alto nivel de competitividad de este mercado. Primero, la marca optó por un modelo de ventas directo, evitando concesionarios tradicionales, lo que limitó su visibilidad y disponibilidad local. Segundo, su tecnología ha sido criticada por estar aún en fase de desarrollo, especialmente frente a marcas más consolidadas como Tesla, Volkswagen o BYD, que cuentan con sistemas más avanzados. Además, el mercado europeo presenta exigencias regulatorias complejas, lo que retrasó aprobaciones clave para modelos como el VF 8 y VF 9.

Repliegue en Europa y avance en Asia

Frente al limitado éxito en Europa y Norteamérica, VinFast ha redirigido parte de sus esfuerzos hacia Asia y Medio Oriente. En 2024 anunció la construcción de una planta en Tamil Nadu (India), con capacidad inicial para producir 50.000 vehículos anuales, ampliables a 150.000. Esta planta servirá como base para abastecer mercados vecinos como Indonesia, Filipinas y Tailandia, informa Reuters.

Vehículos de VinFast en Los
Vehículos de VinFast en Los Angeles, California (EEUU). (REUTERS/Lisa Baertlein)

En términos de ventas globales, VinFast mostró señales alentadoras: en el cuarto trimestre de 2024 entregó más de 53.000 vehículos, un aumento interanual superior al 340%, cerrando el año con casi 100.000 entregas, cifras que contrastan con su mal desempeño en Europa.

VinFast cuenta con un respaldo financiero sólido y una visión ambiciosa. Sin embargo, su éxito internacional dependerá de su capacidad para adaptarse a los distintos mercados, mejorar su tecnología y generar confianza en el consumidor. Por ahora, la marca aún no logra consolidarse en Europa, pero su crecimiento en Asia demuestra que el proyecto está lejos de haberse estancado. VinFast sigue en marcha, pero necesita corregir su rumbo si quiere realmente competir en la liga global de la movilidad eléctrica.

Temas Relacionados

VehículosCochesProducción de VehículosMotorCoches ElectricosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así es uno de los aeropuertos más pequeños de España: “Parece la estación de autobuses de tu pueblo”

Este aeropuerto dista de todo lo que conocemos debido a su máxima tranquilidad y su entorno natural

Así es uno de los

¿Tu perro pertenece a una de estas razas? Podría ser más propenso a sufrir alergias alimentarias

Generalmente, estas reacciones inmunológicas se deben a ingredientes comunes, por lo que es recomendable obtener un diagnóstico profesional y control dietético personalizado

¿Tu perro pertenece a una

La tradición que se terminará con el reinado de Felipe VI y Letizia, según Pilar Eyre: “Ya no la veremos con la princesa Leonor”

La periodista y experta en Casas Reales ha explicado por qué esta antigua costumbre no continuará con el futuro reinado de la princesa Leonor

La tradición que se terminará

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

La aerolínea anuncia al regulador del mercado su interés por adquirir un paquete minoritario de acciones de la española, poco después de que Lufthansa y Air France-KLM descarten una participación

Turkish Airlines planea presentar una

Qué significa que una persona prefiera callarse a entrar en conflicto, según la psicología

Detrás de la aparente calma de quienes eligen callar, se esconde una compleja red de miedos, aprendizajes y consecuencias emocionales que afectan tanto a la identidad personal como a la calidad de las relaciones

Qué significa que una persona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal defiende el veto al

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

ECONOMÍA

Turkish Airlines planea presentar una

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)