El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

VinFast irrumpió en el competitivo mundo de los vehículos eléctricos con la ambición de convertirse en un referente internacional. Fundada en Vietnam y respaldada por un poderoso conglomerado, la marca fue pronto apodada el “Tesla vietnamita”. Sin embargo, a pesar de contar con una inversión multimillonaria y una estrategia agresiva de expansión internacional, su llegada a Europa y otros mercados occidentales no ha sido tan exitosa como se esperaba.

Creada en 2017, VinFast pertenece al grupo Vingroup, fundado por el magnate Pham Nhat Vuong, considerado el hombre más rico de Vietnam. Desde sus inicios, la empresa ha apostado por una producción nacional de vehículos eléctricos y por una internacionalización rápida, especialmente hacia Europa y Estados Unidos.

En 2023, VinFast comenzó a exportar sus modelos de coche VF 8 y VF 9 a Estados Unidos y algunos países europeos. Más adelante, en diciembre de 2024, lanzó formalmente el VF 6 en Francia, Alemania y Países Bajos, con precios competitivos para el sector de electrificados que partían de los 33.990 euros y garantías líderes de 7 años o 160 000 km, según indica el propio fabricante en su página web.

Tropiezos en el Viejo Continente

A pesar de su estrategia ambiciosa, VinFast no ha logrado consolidarse en Europa. Los datos son reveladores: durante el primer semestre de 2025, el diario francés Sudinfo reporta que apenas logró matricular 84 vehículos eléctricos en todo el continente, una cifra muy por debajo de sus expectativas y del volumen de ventas de sus competidores directos.

Varias razones explican este bajo rendimiento más allá del alto nivel de competitividad de este mercado. Primero, la marca optó por un modelo de ventas directo, evitando concesionarios tradicionales, lo que limitó su visibilidad y disponibilidad local. Segundo, su tecnología ha sido criticada por estar aún en fase de desarrollo, especialmente frente a marcas más consolidadas como Tesla, Volkswagen o BYD, que cuentan con sistemas más avanzados. Además, el mercado europeo presenta exigencias regulatorias complejas, lo que retrasó aprobaciones clave para modelos como el VF 8 y VF 9.

Repliegue en Europa y avance en Asia

Frente al limitado éxito en Europa y Norteamérica, VinFast ha redirigido parte de sus esfuerzos hacia Asia y Medio Oriente. En 2024 anunció la construcción de una planta en Tamil Nadu (India), con capacidad inicial para producir 50.000 vehículos anuales, ampliables a 150.000. Esta planta servirá como base para abastecer mercados vecinos como Indonesia, Filipinas y Tailandia, informa Reuters.

Vehículos de VinFast en Los Angeles, California (EEUU). (REUTERS/Lisa Baertlein)

En términos de ventas globales, VinFast mostró señales alentadoras: en el cuarto trimestre de 2024 entregó más de 53.000 vehículos, un aumento interanual superior al 340%, cerrando el año con casi 100.000 entregas, cifras que contrastan con su mal desempeño en Europa.

VinFast cuenta con un respaldo financiero sólido y una visión ambiciosa. Sin embargo, su éxito internacional dependerá de su capacidad para adaptarse a los distintos mercados, mejorar su tecnología y generar confianza en el consumidor. Por ahora, la marca aún no logra consolidarse en Europa, pero su crecimiento en Asia demuestra que el proyecto está lejos de haberse estancado. VinFast sigue en marcha, pero necesita corregir su rumbo si quiere realmente competir en la liga global de la movilidad eléctrica.