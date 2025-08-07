España

Un niño de tres años da positivo en cocaína y hachís: sus padres, detenidos en Valencia

La Generalitat asume la tutela del menor mientras se investiga si accedió accidentalmente a las drogas en su entorno familiar

Marcos Montalbán

Marcos Montalbán

Un niño de tres años
Un niño de tres años da positivo en cocaína y hachís. (Imagen Composición Infobae)

Un niño de tan solo tres años ingresó el pasado 29 de julio en el Hospital La Fe de Valencia con un cuadro médico grave: presentaba convulsiones, rigidez muscular y síntomas compatibles con una posible intoxicación. Fueron sus propios padres quienes lo trasladaron de urgencia al centro hospitalario. Una vez allí, los análisis toxicológicos arrojaron un resultado contundente: el menor tenía restos de cocaína y hachís en su organismo.

Ante este hallazgo, el hospital activó el protocolo previsto para estos casos y comunicó la situación a la Policía Nacional. El Grupo de Menores (GRUME) asumió la investigación y trasladó las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.

Investigación y detención de los progenitores

Los padres del menor, de 26 y 46 años, fueron detenidos el 30 de julio como presuntos responsables de un delito de abandono de menores y otro contra la salud pública. A pesar de la gravedad del caso, quedaron en libertad con cargos y están a la espera de ser citados por el juez para declarar.

Las primeras hipótesis apuntan a que el niño pudo haber accedido de forma accidental a las sustancias estupefacientes, supuestamente almacenadas en el domicilio familiar. Aunque no se han revelado más detalles, el caso ha despertado una profunda preocupación por el entorno en el que vivía el menor.

El menor, fuera de peligro y bajo tutela institucional

Según ha informado la Vicepresidencia primera del Consell y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, el menor se encuentra en buen estado de salud y ha sido puesto bajo la tutela temporal de la Generalitat Valenciana.

Aunque durante su ingreso hospitalario presentaba un buen aspecto de higiene y nutrición, las autoridades han considerado necesario garantizar su protección mientras se determina la capacidad real de sus padres para hacerse cargo de él.

La decisión sobre su futuro dependerá de los informes médicos, sociales y psicológicos, así como de la evolución del procedimiento judicial.

Una realidad preocupante y poco visible

Este caso, impactante en sí mismo, forma parte de un fenómeno más amplio y silencioso. Según datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), alrededor del 23% de los menores de entre 1 y 5 años en España están expuestos de forma crónica a cocaína u otras sustancias tóxicas en su entorno habitual.

Aunque esta exposición no siempre se traduce en intoxicaciones clínicas como la del menor ingresado en Valencia, sí evidencia la normalización de la presencia de drogas en muchos hogares, un entorno donde los más pequeños son especialmente vulnerables y carecen de capacidad para protegerse.

En total, 452 personas de las 937 víctimas analizadas dieron positivo en alguna de estas sustancias, lo que representa un 48,2% del total (Fuente: Europa Press).

Una llamada a la acción institucional

La ausencia de registros oficiales sobre intoxicaciones infantiles por exposición pasiva a drogas dificulta la detección de estos casos antes de que ocurran emergencias médicas. Por ello, expertos reclaman mayores mecanismos de control, educación a familias vulnerables y refuerzo en los servicios sociales.

Este caso, actualmente en fase de instrucción judicial, no solo pone en entredicho la responsabilidad individual de los progenitores, sino que también lanza una advertencia colectiva: la infancia está expuesta a peligros invisibles dentro del hogar y es deber de toda la sociedad garantizar que crezca en un entorno seguro y saludable.

