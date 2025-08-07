España

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Un informe de Fedea revela que solo esas tres comunidades autónomas sostienen el modelo, mientras el resto obtiene fondos muy por encima de su recaudación

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
La vicepresidenta primera del Gobierno
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Juanma Serrano / Europa Press

Madrid, Cataluña y Baleares, que encabezan la lista de comunidades autónomas con mayor renta per cápita, fueron las únicas aportadoras netas al sistema de financiación autonómica (SFA) durante el año 2023, según detalla un estudio difundido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), elaborado por el economista Ángel de la Fuente.

El informe examina la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2023 y desgrana la arquitectura del modelo y los flujos de recursos que implica entre regiones, subrayando el marcado efecto redistributivo del sistema.

Destaca que el SFA destina a las comunidades de menor renta recursos extraordinarios, por encima de sus ingresos tributarios, hasta un monto cercano a los 24.000 millones de euros. Este capital tiene dos fuentes principales: una parte llega desde el Estado, que aporta algo más de 13.000 millones de euros, y otra corresponde a Madrid, Cataluña y Baleares, que suman otros 10.600 millones como contribuyentes netos. El desglose de esa aportación muestra que Madrid cedió 7.975 millones de euros, Cataluña 2.266 millones y Baleares 358 millones.

El estudio indica que las aportaciones para la nivelación de recursos representan entre el 7% y el 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares y Cataluña, y hasta el 26% en Madrid. Este volumen coloca a la región madrileña como el mayor contribuyente neto al sistema respecto a su recaudación.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" respecto a la reunión para impulsar la financiación singular de Cataluña y ha insistido que este acuerdo y los posteriores que se pacten en torno a la reforma del sistema de financiación no perjudicarán a ninguna comunidad autónoma. (Fuente: Comisión Europea/ Europa Press)

Extremadura y Canarias, las más dependientes

En contraposición, las comunidades receptoras de fondos notan el peso de la redistribución: en diez casos, las transferencias recibidas superan el 20% de sus ingresos tributarios homogéneos, lo que significa que más de una quinta parte de sus recursos provienen de este mecanismo solidario. La dependencia es especialmente notoria en Extremadura y Canarias, donde esas transferencias constituyen más del 78% y el 99% respectivamente de los tributos cedidos recaudados en su territorio.

Estos datos, según el documento de Fedea, reflejan la dinámica interna del SFA y su función central para corregir desequilibrios regionales, garantizando servicios públicos similares pese a las diferencias de riqueza relativa y capacidad fiscal. La fundación cifra en unos 2.900 millones de euros (1,94% más que en 2022) el incremento del volumen total de financiación definitiva de las comunidades de régimen común, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal.

Fuente: Fedea
Fuente: Fedea

Incidencia de la inflación

El documento advierte que la comparación con la inflación muestra un panorama distinto. Dado que el ejercicio 2023 cerró con una tasa inflacionista del 3,4%, este crecimiento global del sistema implica una ligera reducción en términos reales. El año anterior se había registrado un avance de la financiación autonómica del 14%, lo que subraya el freno experimentado en el último ejercicio.

Ángel de la Fuente atribuye este cambio de tendencia a dos factores principales. Por un lado, la desaceleración del Producto Interior Bruto (PIB) y, en consecuencia, de los ingresos tributarios. Por otro, una reducción del 8% en las transferencias estatales respecto al año anterior, que habían experimentado un repunte del 34%. Las oscilaciones del sistema, señala el economista, se agravan por los mecanismos de entregas a cuenta y liquidaciones y el uso de un índice de evolución basado en ingresos estatales calculados por caja. Esto “tiende a generar llamativos dientes de sierra en la evolución de ciertas partidas”, afirma De la Fuente.

Financiación efectiva por habitante

El análisis examina además los movimientos relativos de las distintas comunidades autónomas en cuanto a financiación efectiva por habitante ajustado entre 2022 y 2023. El informe destaca el avance de Cantabria, que gana 3,1 puntos frente al año anterior, y el retroceso de Aragón, La Rioja y Baleares, con pérdidas de entre 2,4 y 4,7 puntos.

Fuente: Fedea
Fuente: Fedea

En el grupo de comunidades que ocupan los últimos puestos de la distribución —Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha—, el índice de financiación efectiva por habitante ajustado oscila entre 92 y 94,7, lo que evidencia la persistencia de disparidades y la importancia de las transferencias para equilibrar la dotación de servicios públicos en la geografía española.

El estudio de Ángel de la Fuente sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica renueva el debate en torno a la suficiencia y equidad del modelo, así como al peso de las aportaciones de las regiones más ricas y la dependencia de las perceptoras. Además, documenta el alcance de la redistribución y el papel central de Madrid, Cataluña y Baleares como únicos territorios que aportan más fondos de los que reciben, permitiendo que el conjunto de las comunidades autónomas sostenga sus cuentas y mantenga los niveles garantizados de gasto público.

Temas Relacionados

Hacienda EspañaAgencia Tributaria EspañaAutonomíasImpuestos EspañaEspaña EconomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

España registra la peor cifra en ahogamientos de la última década: “La bandera roja es como un semáforo, no te la puedes saltar. Falta cultura de prevención”

Un total de 302 personas han muerto ahogadas en espacios acuáticos hasta el 31 de julio, la cifra más alta desde 2015

España registra la peor cifra

Los hombres con los que Sarah Ferguson se obsesionó: de las fotos de Kennedy en bañador a los mensajes “subidos de tono” a Kevin Costner

El periodista Andrew Lownie revela en un libro las celebridades a las que la duquesa de York intentó conquistar después de su divorcio

Los hombres con los que

Estos son los cuatro beneficios de escribir a mano: “El cerebro evolucionó para procesar información sensorial”

Los procesos cognitivos que se ponen en marcha a través de la escritura manual no son los mismos que con la mecanografía, según señalan diversos estudios

Estos son los cuatro beneficios

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

La mejora tecnológica en empresas y la integración de soluciones digitales innovadoras no han avanzado con la velocidad e intensidad requeridas para generar un repunte decisivo en la productividad

La implantación tecnológica, la asignatura

El método 6-6-6 para que caminar forme parte de la rutina: cuida el corazón y favorece la pérdida de peso

Este método facilita que la caminata ocupe un lugar en nuestros hábitos de vida saludables

El método 6-6-6 para que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una profesora de autoescuela enseña

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

El exceso de velocidad causa 1 de cada 4 accidentes mortales: el 60% de los conductores supera el máximo en las convencionales y autopistas

El PP exige explicaciones al Gobierno por el uso de cámaras chinas en las fronteras de Ceuta y Melilla: “Comprometen la seguridad nacional”

Un nefrólogo advierte sobre los peligros de tomar excesiva vitamina D: “He visto gente con los riñones llenos de piedras”

ECONOMÍA

Así queda la jubilación activa

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos