¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

El estadio Santiago Bernabéu (AP Foto/César Cebolla)

Los estadios de fútbol en España se han convertido en un lugar inaccesible para gran parte de las personas. La costumbre de ir a ver a tu equipo los fines de semana se ha visto sustituida por una fuente de ingresos turística y un entretenimiento muy caro. Esto no tiene por qué ser una mala noticia, pues tiene una consecuencia monetaria positiva evidente, pero es una tendencia innegable.

Según una recopilación de Casa de Apuestas, el precio del abono más caro de la liga española corresponde al Real Madrid y se eleva por encima de los 3.000 euros, sin contar los palcos y zonas VIP. Por el cambio, para encontrar el precio más bajo para ver todos los partidos ligueros de un equipo hay que viajar hasta Elche, donde hay un abono por 155 euros.

En otros países encontramos precios similares, en algunos casos, pero mucho más asequibles en otros. La Bundesliga destaca por tener los abonos más bajos. La comparación con España, especialmente al observar los grandes clubes, es llamativa y genera el enfado de los aficionados.

Precios en España

El abono más caro de la temporada lo ofrece el Real Madrid, con 3.211 euros por asegurarse un asiento en el renovado estadio Santiago Bernabéu para ver los 19 partidos ligueros como local y los partidos de Champions League. Esta cifra no solo supera ampliamente al resto de clubes, sino que queda al menos 961 euros por encima del siguiente en la lista, opción que ofrece el Atlético de Madrid por 2.250 euros.

El abono más caro del Barcelona, vigente campeón, es notablemente más bajo, con un precio de 1.738 euros, mientras que la media de los 10 abonos más caros en la división, calculada por Casas de Apuestas, se sitúa en 1.221 euros. En total, la mitad de los equipos ofrece opciones que igualan o superan los 1.100 euros por abono de temporada

Por el contrario, el Real Oviedo y el Getafe figuran entre los más accesibles, con sus precios máximos fijados en 550 euros. El recién ascendido Elche se presenta como la alternativa más económica para quienes quieren seguir a su club toda la temporada. Su abono más barato cuesta sólo 155 euros. A este lo siguen el Levante (168 euros), Real Oviedo (210), Real Sociedad (240) y Villarreal (245).

Precios en otros países

Alemania cuenta con los precios más asequibles. Aunque donde se encuentran las cifras más llamativas es a la hora de comprar entradas para partidos concretos, en la temporada 2024/25, los abonos para las zonas de pie mantuvieron precios relativamente bajos en comparación con otras ligas europeas importantes.

Según datos de FCBInside, abonos de temporada más baratos para ver los partidos de Bundesliga son los del Bayern Múnich, y Heidenheim, con 175 euros, Wolfsburgo, con 160 euros, y Hoffenheim, con 150. Resulta llamativo que el club más conocido y galardonado, el Bayern, se encuentre en esta lista. A pesar de competir por la Champions League como Madrid o Barça, sus habitantes tienen la posibilidad de ver a su equipo por menos de 200 euros por temporada.

A lo largo de Europa encontramos países con mejores opciones que España, aunque también hay ligas más caras. La Premier League, siendo la más seguida del mundo, cuenta con el abono de temporada más bajo por encima de los 300 euros, aunque el más caro ni se acerca a los más de 3000 del Santiago Bernabéu.