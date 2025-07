Melani García, la ganadora de ‘Tu cara me suena 12′ que también triunfa en los estudios: “Me traían a las cinco de la mañana para ir al instituto”

Melani García gana la doceava edición de 'Tu cara me suena' imitando a Anne Hathaway (Atresmedia)

La primera vez que su rostro fue en 2018, cuando ganó la cuarta edición de La Voz Kids, como parte del equipo de Melendi. Su potente voz de corte lírico dejó a todos boquiabiertos. Tras finalizar esta aventura, tomó la decisión de representar a España en elFestival de Eurovisión Juniorde 2019, donde ocupó un merecido tercer puesto. Aún siendo menor de edad, Melani García decidió embarcarse en la aventura de Tu cara me suena 12.

Pese a que la duodécima edición del concurso de Antena 3 contaba con un elenco de artistas que ya tenían una dilatada trayectoria musical, lo cierto es que esto no supuso un hándicap para la de Valencia. Y es que, desde el estreno del programa, la joven apuntó maneras. Y, de hecho, se convirtió en la ganadora más joven de la historia del formato de entretenimiento de Atresmedia, una meta que consiguió tras celebrar su 18 cumpleaños en el espacio.

Lo que pocos sabían es que su reciente triunfo televisivo ha coincidido con otro momento clave en su vida. La valenciana ha conseguido una calificación media de 11,57 en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (PAU). Este resultado, obtenido hace escasas semanas, le permite aspirar a una plaza en el Conservatorio Superior de Canto Lírico y Bellas Artes de Valencia, centro al que planea incorporarse para profundizar en su formación musical. “Me sonrojo cuando me felicitan por mis notas en la PAU”, ha admitido la cantante, que ha compaginado la alta exigencia profesional de su agenda con la preparación académica en el Instituto de La Eliana, su localidad natal.

Melani García, representante de España en el Festival de Eurovisión Junior de 2019

Etapa estudiantil Vs Ensayos en plató

Durante los meses de grabación de Tu cara me suena, Melani tuvo que ajustar sus rutinas al extremo para poder cumplir con ambos compromisos. Y es que cuando decidió formar parte del concurso de talentos, ella se encontraba en 2º de Bachillerato, una etapa clave en su formaación académica. “Lo llevo bien porque soy muy empollona, entonces me lo estudio. Pero, por ejemplo, yo los martes grabo y vuelvo a Valencia a las 4:30 horas de la madrugada para ir al día siguiente al instituto a las 8:00 horas”, detalló a Infobae España en una entrevista previa al estreno del formato.

Una afirmación que ha vuelto a reiterar en una entrevista que concedida a La Vanguardia tras su victoria, la producción del programa también facilitó su continuidad escolar al asignarle un profesor de latín y griego, las asignaturas que más clase perdía, para que pudiera avanzar con los temarios entre sesiones de grabación. “Me recogía un coche en la puerta para ir a Barcelona, luego me traían a las cuatro y media o cinco de la mañana para poder ir al día siguiente al instituto, a primera hora. Además, el programa me puso un profesor de latín y griego, que eran las clases que más me perdía, para seguir repasando en las horas libres que había entre grabación y grabación”, ha afirmado Melani en el ya citado medio, asegurando que el apoyo de su entorno educativo y familiar fue determinante para no abandonar ninguna de sus dos vocaciones.

Un adelanto de lo que será la nueva edición del concurso de talentos de Antena 3.

El interés por la música surgió cuando Melani tenía apenas ocho años. Ella misma pidió a sus padres inscribirse en el coro municipal de La Eliana, impulsada por una curiosidad natural y un deseo de explorar nuevos caminos. “Lo primero que escuché al entrar por la puerta fue una ópera de Mozart de fondo. No sabía lo que era y me lo explicaron allí. La escuché por primera vez y me enamoré de ella totalmente”, ha recordado, agregando que encontro sus referentes en grandes figuras como Maria Callas.

Tras su paso por Tu cara me suena 12, Melani García ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte del público. Su municipio, La Eliana, proyectó la final del concurso en una pantalla gigante y celebró su triunfo con una mascletá. La respuesta colectiva ha reforzado el vínculo entre la artista y sus raíces, elemento que ella considera esencial para su desarrollo personal y profesional.

La joven valenciana mantiene varios objetivos para el futuro. Por un lado, sueña con actuar algún día en el Teatro alla Scala de Milán, uno de los principales templos mundiales del canto lírico. Por otro, no descarta representar a España en el Festival de Eurovisión en la categoría de adultos, tras su experiencia con doce años en la edición junior. “Iría con una canción que me gustase de verdad. Estoy abierta a todo, pero sin perder nunca la esencia de Melani, ese toque de agudos y de lírico”, ha concluido.