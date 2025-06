‘Tu cara me suena 12′: Melani García se enfila como ganadora de la edición y J Kbello enamora al jurado con ‘Lose Control’ de Teddy Swims

Melani García imita a Shakira en la décima gala de 'Tu Cara Me Suena 12' (Atresmedia)Melani García imita a Shakira en la décima gala de 'Tu Cara Me Suena 12' (Atresmedia)

Catorce años y doce temporadas después, Tu cara me suena continúa marcando historia en la televisión. El formato, presentado por Manel Fuentes, sigue mostrándonos el gran talento que caracteriza a cada uno de los participantes y avanza hacia su recta final acumulando grandes hitos artísticos. La noche de este viernes, 13 de junio, el espacio de Antena 3 emitió su décima gala, que tuvo como principal protagonista a Melani García.

La que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión Junior en 2019 realizó la mejor imitación de Shakira en la trayectoria del concurso, donde la artista colombiana ha sido emulada en 13 ocasiones. “Es la mejor recreación de Shakira que se ha visto nunca en este programa”, aseguró Manel Fuentes tras su actuación, y las imágenes respaldaron su afirmación. Melani ejecutó una interpretación impecable del tema Inevitable, logrando un calco preciso de la voz de la cantante, además de emular de forma natural su icónica entonación, giros vocales, posturas y movimientos sobre el escenario.

Esta actuación le valió a la joven valenciana no solo su tercera victoria en la edición, sino que además consolidó su posición como principal favorita para alzarse con el título. Cabe destacar que Melani García ya había triunfado con sus imitaciones de Céline Dion y Beyoncé, igualando en victorias a Mikel Herzog Jr. Además, la participante celebró en directo su 18 cumpleaños, una noche que se convirtió en inolvidable gracias a su consagración como fuerte candidata al trofeo final. “Estamos en un punto en el que ya no estamos jugando”, comentó Chenoa desde el jurado. “Nos seguimos divirtiendo, pero yo ya me pongo un poquito más seria. Y Melani, es verdad que muchas veces he sacrificado tu 12 porque siempre te lo has merecido gala tras gala. No hay ninguna en la que hayas fallado, pero los he repartido entre otras personas. A partir de aquí no tienes contrincante”, sentenció la cantante, dando máxima puntuación a la joven. Este reconocimiento, sumado a los votos del público, le entregó la victoria.

Melani García entrega su premio a Yenesi en 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

Después de recoger el premio, la benjamina de la edición anunció que daría los 3.000 euros a otra concursante. "Yo quería hacer una cosa y es darle mi regalo de cumpleaños a una compañera que apoya al colectivo, y quiero que al menos una gala pueda llevarse este dinero, así que a Yenesi“, explicó, poco antes de fundirse en un abrazo con la actriz.

"Este dinero va para la Fundación Eddy, cuya labor es dar hogar a jóvenes LGBTIQA+que su familia les rechaza, no tienen esa suerte y les dan acogida. Lo importante también es encontrar la familia en la calle... es que no me lo he preparado“, manifestó la avilesina, quien quedó relegada a la última posición en el ranking.

J Kbello se enfila como concursante de ‘Tu cara me suena 13′

Otro momento destacado de la noche fue la actuación de J Kbello, tercer finalista del Benidorm Fest 2025, quien como invitado deslumbró con una interpretación de Lose Control de Teddy Swims. “Por segunda vez esta noche hay que aclarar que no era el disco lo que sonaba”, bromeó Manel Fuentes, mientras Lolita Flores confesaba haberse “enamorado” de su interpretación. Tanto Florentino Fernández como Àngel Llàcer lo invitaron a participar en la próxima temporada. “Yo encantado de venir. Si me invitan, aquí voy a estar”, expresó con entusiasmo el cantante gaditano.

Los concursantes tras la décima gala de 'Tu Cara Me Suena 12' (Atresmedia)

Las actuaciones comenzaron con Goyo Jiménez, que interpretó Borriquito de Peret en una actuación destacada por su fidelidad al tono y actitud del artista original. Por su parte, Esperansa Grasia se sorprendió con una creciente evolución al adaptar Stupid Cupid de Connie Francis, destacando los jueces su crecimiento en habilidades vocales y proyección escénica.

La emisión también trajo un singular crossover entre Tu cara me suena y Drag Race España. Yenesi lideró la actuación de Sex Bomb junto a Sagittaria, Shani LaSanta y Le Cocó. Aunque el espectáculo fue entretenido, Yenesi nuevamente obtuvo las calificaciones más bajas y recibió una crítica irónica de Chenoa tras el enfado que protagonizó la asturiana hace dos semanas: “Me alegra ver la felicidad de un 4 en Yenesi, que esto es nuevo”.

Ana Guerra y Raoul Vázquez unieron fuerzas como Jasmine y Aladdín para entonar Un mundo ideal . A pesar de que la actuación fue correcta y subió la emotividad en el plató hasta arrancar lágrimas a Chenoa y Lolita Flores, quedó ligeramente eclipsada ante el brillante número de Melani.

Un adelanto de lo que será la nueva edición del concurso de talentos de Antena 3.

Tras los triunfitos, Manu Baqueiro cerró el primer bloque de la gala haciendo de C Tangana con su Demasiadas mujeres, un número algo fallido para el actor, que se hizo un poco de lío con la letra del tema y que no consiguió calcar el tono soplado y agudo de la voz del original.

La segunda parte de la gala continuó con Bertín Osborne, irreconocible como El Sevilla de Los Mojinos Escozíos, y Mikel HerzogJr., que se lució imitando a Pitingo, acompañado por Chipper, exfinalista de OT 2008. Por su parte, Gisela Lladó se puso en la piel de Pedro Capó con su tema La Fiesta, logrando rasgar y agravar la voz todo lo que pudo para acercarse al timbre del puertorriqueño.