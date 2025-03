Melani García, la primera menor de edad que participa en ‘Tu cara me suena 12′: “He grabado mi primera película con Álex de la Iglesia”

Melani García, representante de España en el Festival de Eurovisión Junior de 2019. (Atresmedia)

¡Cuenta atrás para la nueva edición de Tu cara me suena! El próximo 4 de abril, nueve rostros conocidos darán lo mejor de sí imitando a grandes artistas del panorama musical en la duodécima edición del formato de Antena 3. Los rostros que van a cantar, bailar e interpretar a otros cantantes son Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Mikel Herzog Jr. y Melani García, la primera participante menor de edad en la historia del formato.

La primera vez que vimos su rostro fue en 2018, cuando ganó la cuarta edición de La Voz Kids, como parte del equipo de Melendi. Su potente voz de corte lírico dejó a todos boquiabiertos. Tras finalizar esta aventura, tomó la decisión de representar a España en el Festival de Eurovisión Junior de 2019, donde ocupó un merecido tercer puesto.

A sus 17 años, la joven ha tomado la decisión de seguir sorprendiendo al mundo con su talento y, ahora, su objetivo es conquistar al jurado del formato de Atresmedia, que este año está conformado por Chenoa, Lolita, Àngel Llàcer y Florentino Fernández. “Mi mayor reto es poner la voz y que se parezca. En mi caso, mi tono es más agudo, más lírico y, de repente, hacer personajes con otro estilo de voz, más grave, me cuesta. Pero voy descubriendo mi voz”, revela en una entrevista para diferentes medios, entre ellos Infobae España.

Un adelanto de lo que será la nueva edición del concurso de talentos de Antena 3.

El futuro académico de Melani García

Pese a que, desde su paso por la versión kids del Festival de la Canción, su rostro apenas ha estado ligado al foco público, lo cierto es que ella se ha mantenido estrechamente en contacto con su gran pasión. Tanto es así que fue una de las presentadoras de Eurovisión Junior 2024 junto a Ruth Lorenzo y Marc Clotet.

“Yo lo que hago, lo hago por ilusión, porque me gusta. Además, es superbonito tener un trabajo que no ves como un trabajo. Eso sí, siempre con los pies en la tierra”, afirma la joven artista, trayendo al presente aquellos años en los que “montaba un escenario en mi casa y le ponía dos sillitas de reservado a sus padres. Les hacía una coreografía o me ponía a cantar”. “Con ocho años les dije a mis padres que quería cantar y me apoyaron desde el primer momento. Ahora es mi trabajo. Es tan bonito... Y lo disfruto un montón”.

Todos los concursantes de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

Melani García compagina su paso por Tu cara me suena 12 con su etapa estudiantil. Y es que actualmente se encuentra en 2º de Bachillerato, uno de los años más cruciales de la formación académica de los jóvenes. “Lo llevo bien porque soy muy empollona, entonces me lo estudio. Pero, por ejemplo, yo los martes grabo y vuelvo a Valencia a las 4:30 horas de la madrugada para ir al día siguiente al instituto a las 8:00 horas”, detalla la participante, añadiendo que le gustaría hacer un “Grado en Bellas Artes y el superior del Conservatorio de Canto Lírico”.

Además, otras de sus grandes pasiones es la interpretación. “Me encanta. He grabado mi primera película con Álex de la Iglesia. Se llama Los mortimer y se estrena en agosto. En el elenco están Belén Rueda, Alexandra Jiménez... ¡Qué lujo! Es un honor para mí trabajar con ellas y empezar ya con un director así“, admite la entrevistada, quien, por el momento, está centrada en su participación en Tu cara me suena. “Mis amigas van a flipar cuando sepan que he imitado a Sabrina Carpenter”.