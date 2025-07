Melani García gana ‘Tu Cara Me Suena 12′ con una impresionante imitación de Anne Hathaway

Melani García gana la duodécima edición de 'Tu cara me suena' imitando a Anne Hathaway (Atresmedia)

Melani García se ha convertido en la ganadora de la duodécima edición de Tu cara me suena. La cantante, de tan solo 18 años, ha tenido un paso impecable por el concurso de Antena 3. Y en la gran final, su imitación no ha sido menos. La que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión Junior en 2019 se ha puesto en la piel de Anne Hathaway con el tema I dreamed a dream, canción original de la película musical de Los Miserables, logrando impactar al jurado y al público.

La gala, celebrada este viernes, 11 de julio, ha tenido como protagonistas a los cinco aspirantes que, con su talento, se hicieron un hueco en la gran final. Melani García, Esperansa Grasia, Mikel Herzog Jr., Ana Guerra y Gisela han dado lo mejor de sí en el escenario con la idea de hacerse con la victoria. No obstante, Ana Guerra, quien se puso en la piel de Melody y su tema Esa Diva, y Gisela, que dio vida a Pink con la canción Nothing compares you, fueron eliminadas en la primera criba de votaciones, tras registrar un 13% y 12% de votos, respectivamente.

De esta manera, el podio lo completaron Esperansa Grasia, que logró hacerse con el flamante segundo puesto tras convertirse en Carla Morrison y tu hit Disfruto, y Mikel Herzog Jr., quien alcanzó la tercera posición tras imitar a Benson Boone y su tema Beautiful Things, todo ello en medio de una reñida competencia cargada de actuaciones de alto nivel.

Esperansa Grasia imita a Carla Morrison en la final de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

¿Qué hará Melani García con los 30.000 euros de premio tras la gran final?

Melani García recibió un 48% de los votos del público, emitidos a través de la web oficial de Antena 3, SMS y llamadas. Esperansa Grasia obtuvo el 36% de los votos, mientras que Mikel Herzog Jr. se quedó con el 16%. Manel Fuentes, presentador del programa, comunicó el resultado entre muestras de emoción tanto de los finalistas como de sus seguidores en el plató. Tras escuchar el veredicto del público, Melani no pudo contener las lágrimas y dedicó unas palabras a sus compañeros. “Esto ha sido un sueño hecho realidad, con esta gente y con todos vosotros, que sois un equipo increíble. Muchísimas gracias por darme la oportunidad”, afirmó.

La ganadora anunció su intención de repartir los 30.000 euros del premio benéfico entre su ONG y las del resto de los concursantes. En su reconocimiento, Melani también tuvo palabras de cariño para Esperansa Grasia, a quien describió como “una persona maravillosa” y con quien prometió compartir más tiempo en Valencia.

La final destacó por la historia de Esperansa Grasia, quien alcanzó la última ronda como sustituta de Bertín Osborne, que renunció en la segunda semifinal. La tiktoker y humorista protagonizó una de las sorpresas al lograr la plata y convertirse en la concursante no cantante mejor posicionada en la historia del formato junto a Santiago Segura y Edu Soto. “¡Demasiado lejos he llegado!”, exclamó tras conocerse su resultado. Visiblemente emocionada, la creadora de contenido valoró la experiencia vivida en el programa: “He estado tres meses viviendo esto en la tele, en el programa más visto, y he cumplido un sueño”. Por su parte, Mikel Herzog Jr. demostró una gran solvencia vocal y escénica, recibiendo elogios del jurado por su capacidad de evolucionar y enfrentarse a desafíos artísticos.

Mikel Herzog Jr. en la final de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

Melani García completó un recorrido destacado durante el concurso, sumando hasta cinco victorias de gala por sus imitaciones de artistas como Cèline Dion, Beyoncé, Shakira, The Cranberries y JJ, reciente ganador de Eurovisión 2025. La valenciana logró el trofeo tras catorce actuaciones en las que se consolidó como una de las concursantes más completas en la historia del programa. Además, su triunfo rompe la racha de ganadores provenientes de Operación Triunfo y supone la primera vez desde la cuarta edición en que ningún exparticipante del reality musical figura en el podio.