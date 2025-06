‘Tu cara me suena 12′ conoce a su primera finalista: el duelo eurovisivo entre Goyo Jiménez con ‘Expresso Macchiato’ y Melani García con ‘Wasted Love’

Goyo Jiménez imita a Tommy Cash en la duodécima gala de 'Tu cara me suena 12'

Tu Cara Me Suena 12 ha otorgado su primer pase directo a la final en la gala emitida la noche de este viernes, 27 de junio, en Antena 3. La joven cantante Melani García, favorita indiscutible de esta edición, se ha convertido en la primera finalista tras protagonizar una destacada actuación en la que dio vida la ganador de Eurovisión 2025, el austríaco JJ y su tema Wasted Love, alcanzando su tercer triunfo consecutivo y el quinto en toda la temporada.

No obstante, la gala ha estado marcada por su carácter eurovisivo, tal como había adelantado Manel Fuentes al inicio del programa. La que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión Junior en 2019 ha empatado a puntos con el humorista Goyo Jiménez, quien también ha apostado por un número inspirado en certamen internacional, representando Espresso Macchiato, de Tommy Cash. Finalmente, ha sido el televoto quien ha determinado que la ganadora fuese Melani. Sin embargo, la joven ha decidido ceder el premio en metálico al humorista, afirmando que él “se lo trabaja todas las semanas y se lo merece”.

Goyo, emocionado, ha anunciado que destinará los 3.000 euros del premio a la asociación Cris Contra el Cáncer y que donará, además, otros 3.000 euros de su propio bolsillo. “Empatar con Melani equivale a ganar todo”, ha afirmado el actor.

Melani García imita a JJ y su tema 'Wasted Love' en la duodécima gala de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

La gala también ha destacado por declaraciones espontáneas de sus jurados y participantes. Ángel Llàcer ha compartido que, aunque gastó 250 euros para asistir a Eurovisión este año en Basilea, no pudo disfrutar del espectáculo por una mala ubicación. Por otro lado, Bertín Osborne ha revelado que le ofrecieron representar a España en el pasado. “Me han llamado para ir a Eurovisión y no fui porque no me gustaba”.

Mariana Gómez y Bertín Osborne sorprenden al jurado

Después de que Goyo Jiménez y Melani García abriesen la noche con sus actuaciones, el testigo lo ha tomado Ana Guerra, quien se puso en la piel de Gloria Estefan y su tema Hoy, con el que trató de replicar la voz nasal de la cubana. El siguiente en pasar por el ‘clonador’ ha sido Manu Baqueiro, quien se puso en la piel de Paulina Rubio y su tema Te quise tanto. El actor afrontó el reto con gran humor, intentando calcar el acento mexicano de la artista y sus movimientos sobre el escenario.

A continuación ha sido el turno de Gisela Lladó, quien tuvo una actuación poco habituall en el talent show. La cantante se puso en la piel de Rocío Dúrcal y su tema Los nardos y empezó su actuación en plena calle. “Ese paseíllo fue dificilísimo. Rocío ha sido una de las mejores artistas que ha dejado este país y tú lo has hecho bastante bien para imitar a una grande como ella”, le ha elogiado Lolita Flores.

Gisela Lladó se pone en la piel de Rocío Dúrcal y tu tema 'Los Nardos' en la duodécima gala de 'Tu Cara Me Suena' (Atresmedia)

El turno más humorístico ha corrido a carga de Esperansa Grasia, que ha asumido el desafío de imitar a Bad Bunny con su tema Baile Inolvidable. La creadora de contenido tuvo el desafío de alcanzar los graves de la voz del puertorriqueño sin caer en la parodia. Mikel Herzog Jr. ha logrado un alto nivel de similitud con Camilo al interpretar KESI descalzo, emulando una actuación del artista en 2023 en la Puerta de Alcalá. Su imitación fue tal que los jueces lo situaron el tercer en las votaciones.

Bertín Osborne ha protagonizado su primer ‘cambio de sexo’ en Tu cara me suena 12. El presentador de Mi casa es la tuya ha actuado junto a Mariana Gómez, de La reina del flow, y, juntos, han recreado Ha nacido una estrella de Lady Gaga y Bradley Cooper, roles que asumieron respectivamente.

Bertín Osborne y Mariana Gómez en la duodécima gala de 'Tu Cara me suena 12' (Atresmedia)

El cierre de la competición ha sido protagonizado por Yenesi, quien ha imitado a Nicki Minaj y su tema Pound the alarm. La actriz, pese a estar afónica, ha logrado convencer al jurado, que ha destacado la energía y calidad de su actuación. la actriz, que es una de la más infravalorada de la edición, recibió muy buenas puntuaciones del jurado, algo que la dejó ojiplática.

Como actuación especial fuera de concurso, Himar González, meteoróloga de Antena 3, ha sorprendido al público y al jurado al imitar a Natti Natasha con La Bachata. “Has estado fantástica”, le ha dicho Ángel Llàcer, quien ha sugerido que participará como concursante en próximos programas.