‘Tu cara me suena 12′: Melani se consagra como ganadora mientras que Víctor Elías y Laura Escanes sorprenden al jurado

Melani García imita a The Cramberries en la undécima gala de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

Melani García se consolida como la gran favorita para ganar la duodécima edición de Tu Cara Me Suena, el popular talento de imitaciones de Antena 3. La valenciana volvió a deslumbrar este viernes, 20 de junio, en la gala 11 de la temporada, con una interpretación impecable de “Zombie”, el icónico tema de The Cranberries. Su actuación, que destacó por la fuerza vocal y la fidelidad en los gestos y movimientos de Dolores O’Riordan, dejó a todos sin palabras y le valió su cuarta victoria en la temporada.

Con solo 18 años —cumplidos recientemente y celebrados en el programa con una memorable imitación de Shakira—, la que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión Junior en 2019 ha demostrado su versatilidad y consistencia en cada actuación. Esto la posición como la principal candidata a llevarse la victoria del concurso. A pesar del éxito de la joven, la gala no estuvo exenta de cierta controversia, además de ser escenario de momentos emotivos y presentaciones inesperadas.

Uno de los instantes más comentados de la noche tuvo como protagonista a Yenesi, quien semanas atrás abandonó el plató molesta con las calificaciones recibidas. Lolita, jurado del programa, no dudó en dirigirse directamente a la actriz tras su actuación. “Me molestó mucho tu actitud aquel día, pero te lo perdoné porque considera que aún tienes mucho que aprender. Simplemente, lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón públicamente”, expresó. Lolita también hizo un comentario sobre la influencia positiva que Yenesi podría ejercer dentro del colectivo trans, lo que fue interpretado como desafortunado por algunos de los seguidores del programa en internet.

Yenesi imita a Isabel Pantoja en la undécima gala de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

A pesar de la polémica, el momento terminó en un abrazo entre ambas, y Yenesi pidió disculpas al jurado, al público ya sus compañeros. Posteriormente, tanto el productor del programa como la propia Yenesi defendieron públicamente a Lolita. “Entendí perfectamente lo que me quiso decir y no le guardo ningún rencor”, escribió en sus redes la concursante.

Víctor Elías y Laura Escanes sorprenden al jurado

La gala comenzó con Gisela interpretando Barbie Girl de Aqua, un reto en el que la cantante catalana ‘se duplicó’ para dar vida tanto al personaje masculino como femenino del icónico dúo. Aunque el montaje técnico ayudó a realizar la presentación, fue su energía y precisión lo que le valió los elogios del jurado. “Tienes muchos números para ganar este programa”, auguró Àngel Llàcer desde el jurado, que valoró la “superación” de la concursante “semana tras semana”.

Por su parte, Mikel Herzog Jr. se unió a Leo Rizzi para interpretar El único del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso. A pesar del esfuerzo y la complicidad en el escenario, tanto el público como el jurado valoraron su actuación por debajo de las expectativas. Su testigo lo tomó Goyo Jiménez, quien aportó el toque cómico de la noche con su imitación de Kiko Rivera y su tema Mambo, aunque olvidos en la letra le restaron impacto, además de no lograr acercarse el timbre agudo de Rivera.

Mikel Herzog y Leo Rizzi hacen de Paco Amoroso y Ca7riel en 'Tu cara me suena' (Atresmedia)

El momento más solemne de la gala llegó con Melani García, quien dejó a todos atónicos al entonar Zombie, poniéndose en la piel de la vocalista Dolores O’Riordan de la banda The Cranberries. La joven no dudó en pedir “la paz en el mundo”, teniendo en cuenta el contexto internacional actual y el mensaje que transmite el tema. En el escenario, Melani impresionó una vez más, demostrando su dominio técnico y capacidad para emocionar al público.

La noche continuó con otras actuaciones sorprendentes. Bertín Osborne interpretó Right Here Waiting de Richard Marx, destacándose por la sinceridad y humildad con la que abordó su presentación, según las palabras del jurado, quien también alucinó con Carol Rovira, actriz de Amar es para siempre, quien cantó junto a Manu Baqueiro. El dúo imitó a Juanes y Mon Laferte con su tema Amárrame.

Un adelanto de lo que será la nueva edición del concurso de talentos de Antena 3.

Esperansa Gracia entonó Estoy llorando por ti de Ku Minerva, que acudió al talent para hacer un ‘training’ con la participante antes de su actuación. Finalmente, Ana Guerra cerró la velada acompañada por su pareja, el actor Víctor Elías, al piano, mientras interpretaba Amores extraños de Laura Pausini, brindando al público un momento íntimo y emotivo. El intérprete de la serie Los Serrano acudió como invitado al igual que Laura Escanes, quien se puso en la piel de Taylow Swift con Love Story. Los dos lograron dejar boquiabiertos al jurado.

Tras el reparto de puntos entre jurado y público, Melani García logró otro triunfo merecido. La ganadora, en un gesto emotivo y solidario, decidió ceder los 3.000 euros del premio benéfico a su compañero Manu Baqueiro. “Es un detalle precioso”, agradeció Baqueiro, quien destinó el premio a la organización Hambre Cero.