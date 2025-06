‘Tu cara me suena 12′: Sara Escudero y Goyo Jiménez realizan una divertida imitación y Esperansa Grasia alcanza su primera victoria

Esperansa Grasia conquista al jurado en la novena gala de 'Tu Cara Me Suena 12' imitando a Vaiana (Atresmedia)

La novena gala de Tu cara me suena 12 ha estado cargada de momentos inesperados y situaciones sorprendentes. La noche de este viernes, 6 de junio, el programa conducido por Manel Fuentes generó una gran desazón en la audiencia tras conocerse que Ana Guerra sufrió un accidente durante los ensayos por el que tuvo que actuar con collarín.

La gala comenzó con la aclaración del conductor del espacio, quien explicó que la cantante tinerfeña no estaría presente al inicio de la velada, pero se incorporaría más tarde. Según detalló, la lesión que sufrió la esposa de Víctor Elías la obligaría a reducir su actuación. La intérprete apareció al final del programa para relatar lo sucedido. “Fui a ensayar con Miriam y no calenté, venía de hacer promo y me hice daño en la zona lumbar y en la cervical”, explicó con la cabeza inmovilizada. A pesar del consejo médico de permanecer en casa, Guerra decidió participar. “Sabes que no me lo perdonaría si no estuviera aquí”, señaló la intérprete de Lo malo, visiblemente emocionada.

Manel Fuentes le pidió precaución: “No fuerces más de lo que debes; te queremos bien dentro y fuera del programa”. Ana Guerra subió al clonador y ofreció una actuación limitada pero esforzada, interpretando Houdini de Dua Lipa con movimientos reducidos y el apoyo de coros amplificados. Su participación fue valorada por el jurado, destacando su compromiso y dedicación.

Ana Guerra imita a Dua Lipa en la novena gala de 'Tu Cara Me suena 12' (Atresmedia)

La gala también marcó el regreso de Yenesi, protagonista la semana anterior de una polémica tras abandonar el plato por sus bajas puntuaciones pese a sus grandes actuaciones. En esta ocasión, la actriz aprovechó su imitación de Bibiana Fernández para homenajear a las personas transgénero. Aunque el jurado elogió su actuación, volvió a posicionarse en los últimos lugares de la tabla. “Es un honor rendir homenaje a Bibiana, un referente para el colectivo trans”, comentó Yenesi, buscando ofrecer otra perspectiva de su experiencia en el programa.

Sara Escudero, Edurne y Fran Perea, los invitados de la noche

La novena gala contó con momentos destacados como el número interpretado por Fran Perea, invitado especial de la noche que imitó a Extremoduro. Otras grandes de las actuaciones de la noche fue la recreación de Gisela y Edurne del tema Mírame, quienes hicieron un original y copia. La actuación marcó el regreso de Edurne al programa tras ganar la tercera temporada, algo que no pasó desapercibido para el público ni para Manel Fuentes, quien bromeó sobre su retorno a Antena 3 tras su etapa como jueza de La Voz Kids.

Edurne y Gisela Lladó interpretan 'Mírame' (Atresmedia)

Melani García aportó uno de los momentos más emotivos de la velada al interpretar Caresse sur l’ocean de Los chicos del coro. Acompañada de un coro de voces blancas, la joven desplegó su técnica vocal emocionando al jurado, especialmente a Lolita Flores: “Me has llegado al corazón, cantando con los niños”. Por su parte, Manu Baqueiro y Goyo Jiménez ofrecieron actuaciones cargadas de diversión. Mientras que el actor imitó a Johnny Cash y su tema Ring of fire, el cómico hizo un dúo junto a Sara Escudero y dieron vida a Tata Golosa y Rodolfo Chikilicuatre con el tema Baila el chiki chiki.

Por otro lado, Mikel Herzog Jr. se subió al escenario para convertirse en Elton John con I’m Still Standing. Aunque logró captar la esencia del británico, su actuación quedó por debajo de sus entregas anteriores. Su testigo lo tomó Bertín Osborne, quien hizo un cómodo en el escenario haciendo de un estáticoZuccherocon su éxitoBaila Morena, un tema con el que el jerezano, con un color de voz similar al del italiano, volvió a no tomar demasiados riesgos en el programa.

Goyo Jiménez y Sara Escudero (Atresmedia)

El momento más esperado de la gala llegó con la actuación de Esperansa Grasia, quien encarnó a Vaiana, protagonista de Disney, e interpretó el tema principal de la película Lo que hay más allá. Su imitación no solo convenció al jurado, sino que le permitió alzarse con la victoria de la gala y un cheque de 3.000 euros. El tiktoker dedicó el premio a una causa benéfica: “Se lo voy a dar a los animalitos abandonados”, refiriéndose al refugio Zooasis.