Feijóo espanta a los socios de Sánchez con sus ataques (menos a Junts) y da oxígeno al Gobierno tras el ‘caso Cerdán’: “Hay que darle mérito al adversario”

Si la sensación que dejó la comparecencia sobre corrupción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue la de un Ejecutivo con vida, no fue (solo) por mérito del Gobierno; también por demérito del adversario. “Vender la piel del oso antes de cazarlo es muy del PP. El oso está muy vivo. Hay que darle mérito al adversario”, resumió un ministro socialista. En Moncloa, están satisfechos por salvar el match ball de este miércoles en el Congreso, después de que el jefe del Ejecutivo rindiera cuentas sobre el caso de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios de Organización designados por él mismo, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este último, en prisión preventiva sin fianza por tráfico de influencias, cohecho e integración en organización criminal en el marco del caso Koldo.

En su intervención, Sánchez anunció un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas, que “supondrá el mayor impulso a la prevención, lucha y reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en España” y con el objetivo de “situar a nuestro país a la vanguardia del continente”. Entre las iniciativas destaca la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente, el uso de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la exigencia de sistemas de Compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones o el refuerzo de los controles sobre los partidos políticos.

Aunque el presidente del Gobierno confesó que valoró la posibilidad de dimitir y convocar elecciones generales tras conocer el demoledor informe de la UCO que implicó a Santos Cerdán con el caso Koldo, situándolo al frente de la presunta trama de mordidas a cambio de contratos de obra pública, lo reconsideró porque es “un político limpio”. “Tirar la toalla nunca es una opción”, subrayó para desgracia de los populares, que han agitado en las últimas semanas el fantasma del adelanto electoral.

Las explicaciones del líder del Ejecutivo, aunque “insuficientes”, le permiten asegurar la continuidad de la legislatura, algo que hace apenas un mes era casi inviable. Pese a las críticas, los socios del Gobierno confirmaron que seguirán sosteniendo el Ejecutivo, aunque advirtieron de que revisarán su apoyo si el caso Koldo escala, esto es, si hay indicios de “financiación irregular” del PSOE. En el marco de este análisis, Moncloa destaca otro aliciente que ha contribuido a superar la prueba de fuego: la actitud rupturista del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, contra los aliados parlamentarios de Sánchez, especialmente contra el PNV.

La intervención de Feijóo no dejó títere con cabeza, ya que su estrategia pasa –según reconocen en Génova– por retratar al Gobierno y a quienes le sostienen de cara a una eventual contienda electoral, prevista por ahora para 2027. El dirigente gallego no solo cargó contra el presidente del Gobierno; también contra Sumar, PNV, ERC y, por supuesto, EH Bildu. Solo Junts y Vox quedaron fuera de sus interpelaciones. “¿Pero ustedes [a la bancada socialista] no tienen nada que decir? ¿De verdad? A mí de los diputados del PSOE no me extraña. Si son todos de la lista de Super Santos Cerdán. Le deben el puesto. De Bildu confieso que tampoco. Al fin y al cabo, robar es aún menos grave que matar", comenzó.

Sobre Sumar, recordó que “la semana pasada estaban ustedes muy enfadados”. “¿Cómo están hoy? Mire que tenemos muchas expectativas en ustedes. Sí, sí, la esperanza de los hombres y de las mujeres españolas es que el partido del señor Ábalos y el partido del señor Errejón arreglen todo esto. ¿Qué podría salir mal?“, espetó el dirigente gallego desde la tribuna de oradores. También, dedicó unas palabras a ERC: “En el Código Penal se incluirá el delito de referéndum ilegal. Ya sé que usted está muy satisfecho de negociar con ETA, lo entiendo. Carol Rovira pactó con ETA que no se asesinase a nadie en Cataluña, lo entiendo perfectamente”, señaló.

Sin tregua al PNV, su potencial socio

Si bien, llamó especialmente la atención las críticas al PNV, uno de los pocos partidos del arco parlamentario que, en un determinado momento, podría posicionarse al lado del PP, como hizo en el pasado. “Y señores del PNV. ¿Han revisado los motivos por los que apoyaron la moción de censura en 2018? Uno no sabe bien si es que viven subyugados o subvencionados. Aunque estoy seguro de que se sabrá. De lo que no hay duda es que quién les ha visto y quién les ve. Miren, déjense de milongas porque esto no va de “o Sánchez o la ultraderecha”. Esto va de “Sánchez o de decencia”. Lo que hoy se dirime aquí no es pugna ideológica, sino una pugna moral. Allá ustedes. Yo tengo muy claro dónde estoy: del lado de la decencia. Y los españoles lo saben, igual que saben dónde están ustedes y lo demostrarán en las urnas, se pongan como se pongan", señaló.

Su intervención desplazó el foco a otro lado, pasando Sánchez y la delicada situación del Gobierno a un segundo plano. Sumar, ERC, PNV y EH Bildu descargaron sus principales críticas en Feijóo, contribuyendo a arrinconar al líder de la oposición y cerrando el paso a cualquier opción de desbancar a Sánchez a través de la herramienta de la moción de censura. “Veníamos a un pleno más duro de lo que nos hemos encontrado y es gracias a Feijóo, que obliga a los grupos a tomar posición” contra el bloque de PP y Vox, rematan en Moncloa.

En lo que afecta a Sánchez, estas voces aseguran que toman nota de las advertencias lanzadas por los grupos, especialmente por el PNV, que marcó más distancias con el Gobierno. En concreto, la portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, señaló que Sánchez tiene en su mano cuatro alternativas: “Detallar lo sucedido para perimetrar las actividades delictivas y lograr armar una mayoría en torno a una propuesta, plantear una cuestión de confianza, dimitir sin disolver la Cámara o convocar elecciones”.

En esta línea, voces del ala socialista del Ejecutivo enmarcan esta suerte de órdago en la “idiosincrasia territorial” y la competencia de esta formación con el PP en el País Vasco. “Pero es una muestra de que están en nuestro bloque”, agregan en Moncloa para referirse a la dura respuesta de Vaquero a Feijóo. Y es que, la portavoz jeltzale dedicó íntegramente su tiempo de réplica al dirigente popular, después de que este acusara a Sánchez de ser “partícipe a título lucrativo de la prostitución”, en alusión a las informaciones que relacionan los negocios de su suegro, una serie de locales de ambiente gay en Madrid, con prostíbulos. En concreto, la dirigente del PNV señaló que el líder popular demostró “una educación política impropia de alguien que aspira a ser el presidente del Gobierno” al cruzar “líneas rojas” por haber mencionado “a familiares” de diputados.

Apenas un mes después de que estallara el caso Cerdán tras el demoledor informe de la UCO y pese al ingreso en prisión provisional del exnúmero 3 del PSOE, el Gobierno respira hoy más tranquilo que ayer después de la comparecencia del presidente del Gobierno. “Sabíamos el partido que queríamos jugar, y lo hemos jugado muy bien. Hemos conseguido responder a todo aquello que se nos exigía”, sostienen fuentes de Moncloa acerca de un estado de ánimo que aseguran haber trasladado al PSOE: “Hemos levantado el ánimo, los grupos del partido están eufóricos”, zanjan estas voces.