Un estadounidense se muda a España y se sorprende con los españoles: “No tienen ni idea de lo atractivos que son”

Joshua, un joven estadounidense de 24 años conocido en redes sociales como @ronjoshua1030, ha captado la atención de miles de personas con sus vídeos sobre la vida en Madrid. Procedente de Los Ángeles y con más de 35 países visitados a sus espaldas, Joshua decidió instalarse en la capital española, y desde entonces comparte con humor sus experiencias cotidianas en esta nueva etapa.

Aunque su comunidad de seguidores todavía está creciendo, algunos de sus vídeos han alcanzado cifras virales, con casi medio millón de “me gusta”. Su contenido abarca desde recomendaciones para turistas —lugares que vale la pena visitar, errores que evitar— hasta anécdotas graciosas sobre su adaptación a la vida madrileña. Pero ha sido uno de sus vídeos más recientes el que ha generado reacciones en redes sociales.

En este clip, Joshua comparte una conversación que tuvo con amigos sobre la belleza de los españoles. “Pensamos que muchas personas españolas no tienen ni idea de lo atractivas que son”, dice con una mezcla de sorpresa y admiración. La afirmación se convierte rápidamente en una reflexión más profunda sobre las diferencias culturales entre España y Estados Unidos, especialmente sobre la percepción que cada sociedad tiene de sí misma.

Humildad o inseguridad: una diferencia cultural

“En Los Ángeles, la gente guapa sabe que lo es, y lo enseña”, comenta Joshua con una sonrisa. No lo dice en tono crítico. Según él, esta diferencia también revela algo más profundo: una forma distinta de entender la autoestima y la relación con el cuerpo. “Quizá los españoles son más humildes. Son atractivos y no necesitan enseñarlo”. Su análisis ha resonado entre muchos usuarios, especialmente aquellos que también han vivido en el extranjero y han experimentado choques culturales similares.

El vídeo de Joshua ha generado comentarios, no solo de españoles agradeciendo su perspectiva, sino también de quienes han querido matizar su análisis. Uno de los más destacados dice: “Soy español y aquí hay de todo, gente arrogante y gente humilde“. Un usuario dice: ”En España no nos vemos como personas atractivas”. Otro aporta su perspectiva: “A veces, si muestras que eres consciente de tu aspecto, te intentan hacer sentir mal por ello”. Una mujer añade contenta: “Como una chica de Madrid, tomo esto como un cumplido. ¡Gracias!”; y Joshua da `me gusta’ al comentario.

35 países visitados con tan solo 24 años

Además de este tipo de observaciones, Joshua también ha publicado vídeos sobre cómo fue mudarse a Madrid, lo que más le ha costado adaptarse, o cómo son los veranos abrasadores de la ciudad. También tiene clips sobre salir de fiesta y volver a casa al amanecer y lo diferente que le resulta el ritmo de vida madrileño comparado con el de su ciudad natal.

Joshua utiliza TikTok desde 2021. Antes de llegar a España, sus redes estaban centradas en los viajes. Grababa contenido sobre sus experiencias en distintos países, como Países Bajos y Francia. También hablaba sobre cómo preparar comidas típicas de diferentes ciudades y de lo que él comía habitualmente.