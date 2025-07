El dueño de un bar se queja de que dos clientes “ratas” pidieron un menú para compartirlo: “¿Qué harías en esta situación?”

Un camarero trabaja en la terraza de un restaurante. (Freepik)

Cada vez es más frecuente que los trabajadores del sector de la hostelería utilicen la visibilidad que les permiten las redes sociales para exponer situaciones que consideran injustas y crear una cierta consciencia en los clientes. Así, en muchas ocasiones explican desencuentros con comensales y ciertas faltas de respeto que reciben en su día a día. Sin embargo, algunas de sus quejas o peticiones generan una gran controversia, ya que los canales de TikTok o Instagram son altavoces potentísimos que hacen llegar el mensaje a miles de personas.

Abraham Galera Cano, conocido en internet como Abrigaca, es un empresario hostelero que, a través de sus redes sociales, comparte contenidos relacionados con este sector. En uno de sus últimos vídeos en TikTok, ha explicado una situación con la que se ha encontrado en su negocio y que ha generado una gran cantidad de opiniones en los comentarios: “La gente cada vez es más rata o más austera”, ha expresado.

“Si no tenéis dinero, quedaos en casa”

Abraham ha representado una escena en la que, al atender una mesa de dos personas, los comensales le piden “el gazpacho andaluz para mi pareja y para mí el churrasco”. Entonces, él considera que lo que quieren es “medio menú para cada uno”, en el que entra un único plato, la bebida y el postre.

Una camarera limpiando una mesa en un restaurante (Pexels)

Sin embargo, el cliente señala que lo que están pidiendo es “un menú para los dos”. Abraham le explica que eso no es posible: "No se puede compartir el menú. Podéis hacer medio cada uno. Es política de empresa“. Ante esto, el empresario señala que la decisión de los clientes fue pedir un único menú para la chica y, mientras tanto, el chico simplemente no comería nada, algo que tampoco fue bien visto por el camarero.

“¿Esta situación se nos tiene que dar cada día? En ningún restaurante os van a hacer un menú para compartir. ¿Por qué insistís? Si tenéis dinero para salir, salís, y, si no, quédese en casa, que es más barato“, ha expresado Abraham.

Las palabras del empresario hostelero ha recibido algunos comentarios a favor: "Compartir un menú es doble vajilla, cristalería y cubertería y ocupa dos plazas para facturar poco dinero. Hay muchos gastos en un restaurante para estar perdiendo el tiempo. Respeto y empatía hacia la hostelería, que luego queremos sueldos dignos", expone un usuario de la red social de TikTok.

Qué dice la psicología de las personas que ayudan a los camareros a recoger la mesa.

Sin embargo, son mucho más numerosos los que han criticado la opinión de Abraham, señalando que es injusto no atender a unos clientes si uno de los comensales no quiere pedir nada o si prefieren compartir la comida: “Si uno pide un menú y el otro por lo que sea no quiere comer, simplemente se toma un café o un refresco, ¿no le permitís sentarse?“, “¿Y qué más da? Si es la misma cantidad de comida y bebida... Pierdes dos clientes por esa tontería" o “Yo a veces me he puesto malo de la tripa y mi pareja ha pedido un menú para ella. Si yo no como y me pido un Aquarius y no le das de comer a ella, eso sí que es de ser rata”.