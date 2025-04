Un empresario hostelero rechaza que los camareros deban trabajar hasta que quieran los clientes “tomándose sus copas”: “Quédate tú. Ellos tienen sus 8 horas”

Una camarera de un bar (ShutterStock).

Los empleados que trabajan en el sector de la hostelería son unos de los más castigados por las horas extras o las condiciones laborales deficientes. Tal y como señalan muchas personas que se dedican a este ámbito, en muchas ocasiones los salarios son insuficientes y las jornadas demasiado largas, a veces superando lo estipulado en el contrato.

Las redes sociales se han convertido en un potente altavoz para denunciar estas situaciones, pero todavía es insuficiente para revertir una tendencia que continúa afectando a miles de trabajadores en todo el mundo: la obligatoriedad de alargar su horario laboral para contentar al cliente o por mandato del propietario del establecimiento.

Abraham Galera Cano, conocido en internet como Abrigaca, es un empresario hostelero que a través de sus redes sociales comparte contenidos relacionados con los camareros, en los que defiende su labor y crea humor con situaciones frecuentes en la profesión. En uno de sus últimos vídeos ha comentado la entrevista realizada a El Banderas (@banderaluna), otro conocido hostelero, en el podcast El hombre descalzo: “El hostelero no es una persona que trabaja en un banco o en una oficina, el hostelero sabe cuánto entra a trabajar, pero no sabe cuándo sale”.

“Los camareros se tienen que ir a su hora”

El Banderas señala que los horarios en la hostelería los marca el cliente: “Si me he tenido que quedar una hora o dos, me he quedado, porque el cliente estaba a gusto, tomándose sus copas”. Pese a que los restaurantes y el resto de establecimientos dedicados a este negocio cuentan con una hora de apertura y una de cierre, el empresario señala que no le puede decir al cliente “Señor, oye, que es la hora de irme o la hora de cerrar”.

Un camarero sirviendo cervezas en un bar (Freepik)

El creador de contenido no solo destaca que esto deba hacerlo el propietario, sino también el resto de camareros: “Esas cosas te las tienes que tragar, como nos las hemos tragado todos. Si yo tengo que echar 20 minutitos, media hora, yo la echo porque mañana me puede tocar a mí, mañana puede ser al revés y mi compañero se queda para ayudarme a mí. Tenemos que entender lo que es la hostelería”.

Abraham Galera ha señalado que no está del todo de acuerdo con las palabras de su compañero de profesión: “Si tú como hostelero, como propietario del negocio, quieres estar 1, 2, 3, 10 horas más con el cliente que está a gusto, lo veo bien, pero tus camareros no”. De esta manera, reivindica un derecho que muchas veces es negado a los trabajadores de este sector: el cumplimiento únicamente de su jornada laboral, estipulada en el contrato. “Los camareros tienen su horario, sus ocho horas. ¿Tú como hostelero te quieres quedar? Perfecto, pero tus camareros se tienen que haber ido a su hora”.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería

Estas situaciones son frecuentes en el sector de la hostelería: personas que se quedan en el establecimiento terminando sus copas más allá del cierre. “No me vale eso de que ‘Muchas veces es normal’. No, no, aquí no es normal nada: lo normal es que tu camarero a las 8 horas se vaya. Punto y pelota”.

La reacción del empresario ha sido aplaudida por una gran cantidad de usuarios en los comentarios, lo que demuestra que es una situación bastante frecuente en nuestro país. Además, varios señalan que en bastantes ocasiones esas horas extras ni siquiera son remuneradas.