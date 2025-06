Cayetano Rivera, detenido en Madrid por una presunta agresión a la policía: “Actuaron de forma desmedida”

Cayetano Rivera, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Cayetano Rivera ha sido detenido en la madrugada de este lunes 30 de junio tras un altercado con la policía en un restaurante de Madrid. Según ha adelantado el programa Y ahora, Sonsoles, el torero ha pasado la noche en el calabozo y ahora pasará a disposición judicial, acusado de un presunto delito de resistencia y desobediencia.

El periodista Carlos Quílez ha narrado en el espacio de Antena 3 los hechos que constan en el atestado policial, ocurridos en el local de una conocida cadena de comida rápida en la capital. El diestro y sus amigos se acercaron sobre las tres de la madrugada a hacer un pedido para llevar y Rivera acabó protagonizando un enfrentamiento con los empleados del comercio, quienes posteriormente manifestaron a los agentes que su actitud era agresiva y parecía estar bajo los efectos del alcohol. Además, aseguran que se mostró soberbio y hasta llegó a mostrar un fajo de billetes mientras decía “mira quién soy, mira cuánto dinero tengo”, según ha relatado el colaborador.

Fueron los propios trabajadores quienes llamaron a la policía y, al personarse los agentes en el lugar, Cayetano les advirtió con que sería él quien les denunciara.

Rivera acabó siendo trasladado a dependencias policiales y pasó la noche en el calabozo de comisaría, siendo puesto en libertad a las 7 de la mañana de este lunes.

La versión de Cayetano

Tras conocerse la noticia, el torero ha hablado con el programa de Sonsoles Ónega y ha asegurado que tomará medidas legales contra los agentes: “Voy a poner una denuncia. Su actuación fue desproporcionada. En ningún momento me resistí a nada”, espeta Cayetano, que afirma que existe un parte de lesiones y que sus abogados solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad. “Que salga todo”, sentencia.

Cayetano Rivera, en una imagen de archivo. (Europa Press)

En su conversación telefónica con Quílez, Cayetano reconoce que tuvo “una discusión” en el local, pero niega que se mostrase violento. Además, ha guardado silencio después de que el periodista le informase de que los empleados aseguran que iba bebido: “No sé lo que dicen ellos, lo que sí sé es lo que voy a hacer yo, que es poner una denuncia”, ha espetado.

En su llamada, el torero llega a pedirle al periodista que no haga pública la información: “Me gustaría llevar esto a los tribunales tranquilo y no hacer un circo mediático, que ya sabes que se va a formar”, le dice a Quílez, asegurando que este asunto le gustaría “llevarlo por la vía judicial sin tener que estar dando explicaciones a nadie”.

Según se ha desvelado en el programa vespertino, el origen de la disputa parece ser un ticket que el torero necesitaba para hacer su pedido y que no tenía cuando se dirigió al mostrador de recogida. Sin embargo, el torero no ha querido dar detalles de lo sucedido y se ha limitado a adelantar que tratará de demostrar judicialmente que los hechos no ocurrieron tal y como consta en el atestado policial.