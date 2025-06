Nuria Fergó lanza un dardo a su exmarido en ‘Y ahora Sonsoles’: “Yo solo he explicado mi experiencia como madre”

Nuria Fergó en 'Madres: desde el corazón'. (Mitele)

La cantante y actriz, Nuria Fergó, ha protagonizado este pasado miércoles uno de los momentos más sinceros y emotivos del programa Y Ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3. Tras semanas de titulares, entrevistas y especulaciones en torno a su pasado sentimental, Fergó ha decidido dar un paso al frente y responder con serenidad a la reciente controversia surgida a raíz de sus declaraciones sobre su maternidad y su antigua relación con el empresario José Manuel Maíz.

Su paso por el plató no solo ha generado titulares por su actuación musical, en la que ha presentado su nuevo tema Voy a ser feliz, sino también por la firmeza con la que ha defendido su derecho a contar su experiencia como madre, sin intención de atacar a nadie, pero con la necesidad personal de cerrar heridas del pasado.

“No puedo sacar a gente de mi vida”

Fergó, bastante serena, aunque algo a la defensiva al comienzo de la entrevista, se mostró sorprendida por las declaraciones recientes de su exmarido, quien habría manifestado su desacuerdo con algunas de las palabras de la cantante en programas anteriores. “No sé. No estoy en su cabeza ni en su piel y no sé cómo siente”, respondió Fergó ante la insistente pregunta de Sonsoles Ónega sobre las críticas del empresario. “Esa persona ha estado conmigo y sabía lo que había. ¿Ahora resulta que no sabes nada? Yo solo he explicado mi experiencia como madre, mi embarazo y mis sentimientos”, añadió.

Nuria Fergó y José Manuel Maiz (AGENCIA EFE).

Las palabras de la artista malagueña llegan después de que, en programas anteriores, revelará el difícil momento que vivió durante su embarazo. Un periodo que, como ella misma relató, estuvo marcado por la soledad, el dolor físico debido a una bursitis en la cadera y la falta de apoyo emocional. “Fue lo peor y lo más doloroso del embarazo. No se lo deseo a nadie”, confesó entonces.

En el plató de Antena 3, la cantante quiso aclarar que su intención nunca fue airear rumores sobre su antigua relación, sino poner en valor su camino como madre en solitario. “No he dado entrevistas para hablar de mi anterior relación. Dije que sí a Cruz (Sánchez de Lara) porque me gustó mucho la idea y estaba en un momento muy equilibrada”, explicó. “Además, no puedo sacar a gente de mi vida, y más en este caso, que mi niña tiene un padre, que es él”.

Sobre su boda cancelada con Juan Pablo Lauro

En la entrevista con Sonsoles Ónega, Nuria no solo habló de su pasado, también aprovechó para cerrar otro capítulo reciente: su ruptura con Juan Pablo Lauro. “No había fecha de boda puesta, de verdad. Es algo que he querido recalcar a los medios. Dejo los motivos para nosotros, cosas de nuestra intimidad”.

Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó en una imagen de archivo

Con el corazón en la mano, Fergó también tuvo unas palabras para su padre, fallecido el pasado mes de marzo tras una dura batalla contra el cáncer. Emocionada, recordó su figura como un pilar fundamental en su vida personal y profesional.

A pesar de la tormenta mediática, Nuria Fergó dejó claro que está en una etapa de equilibrio personal. Su presencia en el programa y su nuevo single reflejan una mujer que ha decidido tomar el control de su relato, dejar atrás el dolor y, como canta en su última canción, Voy a ser feliz.