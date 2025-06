El presidente de RTVE se pronuncia sobre el fracaso de ‘La familia de la tele’: “Hay mucha gente interesada en que no lo intentemos”

José Pablo López, durante su comparecencia mensual ante la comisión de control parlamentario de RTVE. (Europa Press)

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha abordado de manera directa el reciente fracaso de La familia de la tele durante su comparecencia mensual ante la comisión de control parlamentario. López ha reconocido que, aunque el espacio fue retirado de la programación por su escasa acogida, la responsabilidad profesional implica tanto asumir los errores como el esfuerzo de haberlo intentado.

“Lo hemos intentado y el programa no ha funcionado. Asumo la responsabilidad profesional de las dos cosas: de haberlo intentado y de que no haya funcionado, pero sobre todo, asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado”, ha aseverado el directivo.

“El problema es que hay mucha gente interesada en que no lo intentemos; yo no vine para no intentarlo, vine para intentarlo y tratar de acertar”, agrega López, que reivindica que, cuando no acierta, la Corporación toma “las medidas adecuadas” y trata de “realizar los cambios de la manera más rápida”.

¿Qué es este "nuevo" formato? ¿Quiénes están implicados? ¿Será un éxito o un fracaso? De momento, todo apunta a lo segundo... pero de sorpresas está llena la vida.

En su intervención, el presidente de la Corporación también ha subrayado la positiva evolución de las audiencias y la imagen de RTVE. Según detalla, La 1 cerrará junio con los mejores datos de audiencia de los últimos 13 años —sin contar la Eurocopa del año pasado— y La 2 vivirá su mejor mes de junio en 15 años. “Estamos reconstruyendo parte de la destrucción que se produjo durante los últimos diez, doce años, de presencia de la televisión pública. Somos líderes en junio en la banda matinal con un 12,5%; en la tarde estamos en el 9,5%, mejor junio desde 2017; en prime time estamos en el 13,5%, mejor dato desde 2011 y somos líderes en el target juvenil con un 13,2%; no liderábamos junio el target juvenil desde 1992”, ha enumerado López.

El presidente ha aportado también datos del nuevo estudio de imagen realizado por IMOP para 2025, que posiciona a La 1 como la cadena española de mayor mejora en los últimos doce meses, logrando sus mejores valoraciones en una década. Según el informe, el porcentaje de espectadores que perciben mejoras en La 1 ha pasado del 11,7% al 35% —con una percepción especialmente positiva entre los jóvenes menores de 30 años, donde el 70% opina que la cadena está mejorando—. El canal mejora en todos los atributos analizados y obtiene por ello sus resultados de imagen más destacados del último decenio.

En cuanto al área de informativos, López ha resaltado que La 1 ha superado a sus principales competidores en apartados como “informativos más completos, con información más amplia y rigurosa” y “oferta de mayor diversidad de puntos de vista”. En el estudio, la cadena figura en segundo lugar como opción preferida para ver los informativos, con un 28,2% de cuota, a tan solo 1,1 puntos del primer puesto. En lo que respecta a La 2, el presidente remarca que el 41,8% de sus espectadores perciben una notable mejora en el último año.

López saca pecho de sus apuestas

En el apartado de la programación, López pone en valor que, de las cuatro principales novedades lanzadas por La 1 entre abril y mayo, tres han reportado resultados muy positivos: Mañaneros 360, líder en las mañanas; Futuro imperfecto, que encabeza su franja; y Malas lenguas, que ha supuesto un crecimiento muy notable de la audiencia de La 2. Mencionó además los buenos datos de La Revuelta, The floor, Late Xou con Marc Giró, Cifras y Letras y La Hora de La 1, programa que se aproxima al 20% de share por la mañana.

Durante la comparecencia, López ha aprovechado para anunciar que RTVE ha cerrado un acuerdo con Sergio Jaén y su equipo para la dirección artística del Benidorm Fest 2026, resaltando el reconocimiento internacional del joven creativo que recientemente firmó la escenografía de Austria, ganadora de Eurovisión 2025. La próxima edición del certamen se celebrará del 10 al 14 de febrero de 2026 en Benidorm, tras la firma del nuevo convenio.

López ha concluido reafirmando su objetivo principal al frente de la corporación: “Yo solo tengo un objetivo, dejar la tele pública mejor que la recibí”, subrayando el compromiso por mantener y mejorar la calidad, la imagen y la relevancia de RTVE dentro del panorama audiovisual español.