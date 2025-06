Cero azúcares, pocos lácteos y menos carne roja: Sara Carbonero desvela sus hábitos alimenticios

Sara Carbonero. (Instagram)

Sara Carbonero es un claro ejemplo de resiliencia, una mujer hecha a sí misma que ha sabido adaptarse a las circunstancias y salir siempre reforzada gracias a los aprendizajes que ha logrado. Uno de ellos tiene que ver con la alimentación, a la que cada vez presta más atención, especialmente desde que fue diagnosticada de cáncer, un punto de inflexión que le llevó a priorizar su bienestar y el de su entorno más cercano.

Ahora la periodista se ha sincerado en una entrevista con Women’s Health en la que desvela cómo cuida de su alimentación y la de sus hijos tras haber eliminado o reducido el consumo de ciertos alimentos en su casa. “En cuanto a la alimentación, sí que la cuido mucho. Tengo muy claro que somos lo que comemos y en casa no hay azúcar, cada vez menos lácteos, menos gluten y menos carne roja”, ha afirmado.

A lo largo de los últimos años, Carbonero ha compartido en sus redes sociales parte de esta transformación, con consejos, recetas y reflexiones que han permitido conocer mejor su día a día y su apuesta por una vida saludable. Entre sus elaborados favoritos destaca el llamado “zumo de Hulk”, un batido elaborado con pepino, cilantro, jengibre, manzana y kale que, según ella misma contó, le proporciona energía y le ayuda a fortalecer el sistema inmune, especialmente en momentos de mayor estrés. Sus hijos también han incorporado este batido a su rutina.

Sara Carbonero en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @saracarbonero)

Según contó Sara, su dieta se basa fundamentalmente en frutas, verduras, cereales, pescado y carnes blancas y es que considera esencial alimentarse de manera equilibrada para sentirse bien por dentro y por fuera. Al margen de sus medidas en la cocina, la periodista también es consciente de que la práctica de ejercicio físico forma parte de su estilo de vida, aunque admite que no siempre es tan constante como le gustaría.

“Tendría que hacer mucho más deporte, la verdad... Tampoco voy a tirarme el pisto que no es, porque soy perezosa. Aún no me ha picado el bicho del deporte, pero sí que me gusta mucho hacer pilates reformer porque es lo que mejor me viene para el cuerpo, para estirar, tonificar y estilizar. También hago ejercicios de cardio y de fuerza, porque ya con esta edad es lo que va tocando...”, explica.

Sara Carbonero. (Europa Press)

El pilates reformer se ha convertido en su disciplina preferida, una práctica que sigue desde hace tiempo y que comparte con su amiga y socia Isabel Jiménez. La ex de Iker Casillas dice de esta variedad de pilates que es muy completa e ideal para quienes tienen vidas ocupadas o desean mantenerse en forma sin recurrir a ejercicios de alto impacto.

En lo que respecta a los cuidados estéticos, Sara Carbonero desvela que sigue rutinas sencillas y naturales: cuenta con el apoyo de su dermatólogo y utiliza productos como la Vitamina C u ozono, evitando los tratamientos invasivos. “No me gustan las agujas en centros de belleza porque te ayudan a perder tu propia expresión”, sentencia.