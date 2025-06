Sara Carbonero revela su rutina de ejercicio y los alimentos que ha eliminado de su nevera: “Tengo muy claro que somos lo que comemos”

Sara Carbonero. (Europa Press)

A lo largo de su vida, Sara Carbonero ha mantenido un estilo de vida enfocado en el bienestar personal, combinando alimentación saludable y ejercicio. Aunque siempre ha prestado atención a su salud, su compromiso con una rutina más estricta comenzó tras ser diagnosticada con cáncer. Este duro revés supuso un punto de inflexión para la periodista, que empezó a dar prioridad a aspectos fundamentales como pasar tiempo con su familia y cuidar su salud de forma integral. Desde entonces, Sara se ha volcado aún más en mantener su sistema inmunológico fuerte, lo que se refleja en sus estrictos hábitos alimenticios.

En una reciente entrevista con Women’s Health, la periodista ha compartido detalles sobre su rutina de ejercicios y sobre los alimentos que ha eliminado completamente de su dieta. Esta conversación ha permitido conocer en mayor profundidad la forma en que Sara cuida de su mente y su cuerpo diariamente.

No al azúcar o las carnes rojas, entre otros

Carbonero es muy consciente de lo que come y no deja nada al azar cuando se trata de su dieta. Durante su entrevista, ha afirmado: “En cuanto a la alimentación, sí que la cuido mucho. Tengo muy claro que somos lo que comemos y en casa no hay azúcar, cada vez menos lácteos, menos gluten y menos carne roja”. Así, ha dado a entender que mantiene una alimentación basada principalmente en vegetales, frutas, cereales, pescado y carnes blancas. Un enfoque que, según ella, le permite sentirse bien tanto por fuera como por dentro.

Entre sus hábitos diarios también destaca el consumo de un batido que ha llamado la atención de sus seguidores. Se trata del llamado “zumo de Hulk”, una bebida natural rica en nutrientes que, según ha compartido en redes sociales, le aporta energía y refuerza sus defensas en momentos de exigencia física o emocional. Esta receta casera, que ella misma dio a conocer hace años, también ha conquistado a sus hijos, quienes, en palabras de la periodista, “se volvieron adictos”. El batido está compuesto por solo cinco ingredientes: pepino, cilantro, jengibre, manzana y kale, una combinación poderosa para fortalecer el organismo.

Aunque reconoce que no siempre dispone de la motivación para entrenar, Carbonero ha confesado que ha encontrado en “pilates reformer” su disciplina favorita. No duda en admitirlo: “Tendría que hacer mucho más deporte, la verdad... Tampoco voy a tirarme el pisto que no es, porque soy perezosa. Aún no me ha picado el bicho del deporte, pero sí que me gusta mucho hacer pilates reformer porque es lo que mejor me viene para el cuerpo, para estirar, tonificar y estilizar. También hago ejercicios de cardio y de fuerza, porque ya con esta edad es lo que va tocando...”.

Este tipo de pilates, que se realiza con una máquina que trabaja con resistencias de muelles, ha ganado popularidad entre numerosas celebridades a nivel internacional. Figuras como Madonna, Jennifer Aniston, Kylie Jenner o Margot Robbie también lo practican con frecuencia. Sara no está sola en esta afición: su amiga y compañera de profesión Isabel Jiménez también lleva años practicándolo. Aunque nunca han entrenado juntas, la conexión entre ambas es evidente. La propia Sara lo cuenta así: “Bueno, Isabel es una crack. Cuando la conocí me dijo que llevaba no sé si 15 ó 16 años haciendo pilates, además con la misma profesora en la Glorieta de Bilbao. No tiene tiempo para nada con esa agenda frenética, pero con el pilates es súper constante por eso tiene ese cuerpazo. Es un deporte muy completo“.