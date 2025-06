Un padre pide la custodia compartida de sus hijos, pero el tribunal lo rechaza por su falta de disponibilidad: “Papá no tiene tiempo para hacerme caso”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las peleas por la custodia de los niños tras un divorcio pueden ser duras, amargas y decepcionantes para ambos padres. Por eso es tan común que este tipo de casos terminen en los tribunales, incluso después de firmar un primer acuerdo en una separación. Es lo que ha ocurrido ahora en La Coruña, donde un hombre ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que le denegó la custodia compartida de sus dos hijos menores.

El caso se originó tras la demanda de modificación de medidas presentada por el hombre, en la que solicitaba la custodia compartida por semanas alternas y la supresión de la pensión alimenticia. Según él, la principal razón para hacer esta solicitud es “la demanda de sus hijos de pasar más tiempo con él”, recoge la sentencia.

La madre, en cambio, reclamó que se mantuviera la custodia exclusiva para ella, pues considera que su exmarido, que trabaja como cantante de una orquesta, “no lo está haciendo bien, pues no sigue unas rutinas con los niños: no se involucra en la educación de los niños, en su domicilio los pone a hacer los deberes en la cocina, en ocasiones los acuesta tarde porque viene de un partido, a veces cuando va donde los abuelos paternos duermen en el sofá, porque son muchas personas viviendo en aquel domicilio, etc”.

En el juicio, se recogió la opinión de los dos menores. La niña dijo: “Papá, no sé… porque papá siempre va a jugar al futbol con mi hermano y no tiene tiempo para hacerme caso, porque como le llaman para trabajar y eso, tiene que ir rápido”. Y el niño, según el documento judicial, destacó que “lo que más le gusta de su padre es que le compre cosas, y lo que menos que su padre se vaya a trabajar; aclara que trabaja muchos fines de semana o se va a jugar al futbol. Le gustaría que su madre no se enfadase tanto, y que su padre no trabajase tanto”.

“La ausencia del padre es una constante”

Por tanto, la Audiencia Provincial de La Coruña ha desestimado el recurso de apelación y ha decidido mantener la custodia exclusiva para la madre. El tribunal ha analizado en detalle los informes del psicólogo forense y de la trabajadora social designados por el juzgado. Ambos profesionales coincidieron en desaconsejar la custodia compartida, señalando que Lorenzo no dispone de la disponibilidad horaria necesaria para atender a sus hijos y que los menores pasan gran parte del tiempo con los abuelos paternos o con la familia de la actual pareja del hombre. “La ausencia del padre es una constante en las manifestaciones de los niños”, comentan los jueces.

Así, la falta de horarios, la improvisación y la dependencia constante de la familia extensa del padre hacían inviable una custodia compartida, por mucho que lo deseara uno de los adultos. El fallo subraya la necesidad de que la custodia garantice estabilidad y presencia real, y no solo promesas: según los jueces, ni la niña ni su hermano piden pasar más tiempo con su padre, ni muestran interés real en convivir con la nueva familia que este ha formado junto a su actual pareja y una media hermana.

La sentencia repasa la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la custodia compartida, recordando que, aunque es el régimen preferente, no puede imponerse de forma automática y debe atender a las circunstancias concretas de cada caso.