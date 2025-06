Anita Williams habla de su pasado como víctima de violencia de género: “Me pegó un puñetazo y me quedé en el suelo”

Anita Williams en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Tras finalizar su etapa en Honduras, y después de haberse consagrado como cuarta finalista de Supervivientes 2025, Anita Williams se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! la noche de este viernes, 20 de junio, para hablar de los episodios más dolorosos de su vida, entre ellos, su paso por la cárcel y su pasado como mujer maltratada.

Conocida por su participación en La isla de las tentaciones 8, a sus 27 años, la que fuera pareja de Montoya acumula experiencias difíciles. De acuerdo con su testimonio, una de las vivencias que marcó su vida antes de ingresar en prisión ha sido el hecho de haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de dos parejas diferentes.

Los colaboradores del formato presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta le han tratado este tema con suma delicadeza y le han preguntado si recordaba la primera vez que fue maltratada. “La primera vez no la recuerdo, recuerdo la peor. Me partieron la nariz al decirle que iba a ir a casa de un amigo a por una sudadera. Me pegó un puñetazo y me quedé en el suelo. Solo notaba la presión en mi cabeza. Me puse en pie, vi que tenía toda la cara sangrando y a día de hoy, no me he arreglado la nariz por miedo a que me vuelva a doler”, ha detallado la invitada.

Anita Williams ha explicado que estos episodios se prolongaron por más de un año y de manera recurrente. Precisamente, este fue el motivo que la llevó a dejar Barcelona para mudarse a Madrid. “De todas las experiencias de la vida, esta es la peor. Cuando lo sufría, no era consciente de lo que estaba pasando. Hasta que dices ‘tengo que salir de ahí por mí’”, ha admitido.

La invitada ha ido más allá y ha traído al presente el maltrato psicológico que vivió con otra pareja. “Psicológicamente es peor. No te das cuenta. te va moldeando partes de tu cabeza. No tienes autoestima. Yo lo ocultaba. Después de la primera, ¿Cómo voy a contar la segunda?. Dejé de quererme de golpe. Cuando te dan un tortazo el dolor se pasa, pero el psicológico es muy jodido de arreglar. Me costó mucho más salir del psicológico que del físico“, ha admitido.

Recordar estos momentos la ha llevado a emocionarse en el plató. No obstante, Anita ha reflexionado sobre el peso de esas experiencias con valentía. “Creo que me ha influido para bien. A día de hoy sé lo que no quiero. Me relaciono de otra manera, me entrego mucho, pero sí que he aprendido a poner límites, a ponerme por delante. Ninguna mujer se merece que la traten mal, ninguna mujer se merece sufrir, y ningún hombre tampoco. Nadie se merece eso. El amor no duele”, ha asegurado.

“Estuve 4 meses en la cárcel”

Otras de las experiencias vitales que ha marcado su vida ha sido su ingreso en la cárcel. Una realidad de la que también ha hablado en su paso por el espacio de Telecinco. Lo primero que ha querido dejar claro Anita Williams es que “de todo se sale y el pasado, que os sirva de lección, porque no es una sentencia de por vida”.

“Mi adolescencia la definiría dura.Sufrí una etapa de bullying y me junté con lo peor del colegioy luego con lo peor de Barcelona: gente que robaba en tiendas, que se metía en problemas... A mi madre se lo hice pasar muy mal, la hacía llorar conscientemente“, ha comenzado a decir, poniendo el foco de atención en su mayoría de edad. ”Mientras estudiaba para ser Mosso d’Esquadra, me pillaron robando una camiseta y, para no tener antecedentes, di el DNI de una amiga“, ha continuado explicando.

Lo que no se esperaba Anita era que su amiga le denunciaría por suplantación de identidad, lo que la llevó a recibir una pena. “Me pusieron una condena de 300 y algo horas, y me mudé de Barcelona por una relación tóxica y se me olvidó que me faltaban apenas 20 horas. Años después me llegó la orden de cárcel porque es quebrantamiento de condena".

Tenía 22 años y se encontraba en un hotel con un chico cuando la policía llamó a su puerta para entregarle una citación. Ella acompañó a los agentes, pero no sabía que lo que estaba firmando era una entrada en prisión. “Entré cuatro meses en la cárcel. Lo viví como una película, me junté con la reina de la cárcel y día a día, sobreviviendo”, ha manifestado, agregando que lo que peor recuerda es “el agobio de estar 12 horas encerrada en 3 metros cuadrados, si llega".