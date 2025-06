Anita y Montoya rompen su relación tras la final de 'Supervivientes'

Aunque José Carlos Montoya declarase su amor por Anita Williams durante la final de 'Supervivientes' y asegurase que como amor o como pareja le tendrá toda la vida, algo ha sucedido en su primera noche fuera del reality para que su relación se haya roto completamente.

Una sorprendente información de última hora que ha revelado Alexia Rivas en 'Vamos a ver' en torno a las 14.30 horas de este miércoles, asegurando que la decisión de acabar con su historia de amor ha sido del andaluz, después de que su reconciliación pareciese un hecho tras las noches de amor y pasión que han vivido en Honduras.

"A esta hora no se dirigen la palabra. No por parte de Anita sino de Montoya, que no quiere hablar a Anita y no le ha dado ni los buenos días" ha asegurado la colaboradora, relatando que el único contacto que han tenido -estando alojados con sus familiares en el mismo hotel de la capital- ha sido cuando esta mañana Anita ha recibido un Whats App de Montoya de que le dejase sus maletas (que las tenía ella) en la recepción del hotel.

Poco después, los de 'La Isla de las Tentaciones' se han cruzado en el hotel y, aunque la influencer habría querido saludarlo y habría intentado acercarse, él no habría querido hablar con ella. "Anita no entiende nada" ha afirmado Alexia, apuntando que Montoya estaría influenciado por su familia, que no quiere saber nada de la catalana.

Tanto es así que tras la final una persona muy cercana a Anita escuchó a los familiares del sevillano "poner verde" a su pareja, reconociendo que se alegraban de que hubiese sido la primera expulsada de la noche, comentando que "no vale nada" y que hubiesen preferido que José Carlos hubiese hecho su concurso sin ella.

Y, aunque Anita no entiende lo que ha pasado para que se haya producido esta ruptura radical y todavía no le ha pedido explicaciones a Montoya, "dice que ya se quiere más a ella. Está enamorada de Montoya pero pase lo que pase se quiere más a ella" ha asegurado Alexia.