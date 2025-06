Los invitados de ‘¡De Viernes!’ este 20 de junio: Anita Williams, Ivet Playà, la fan de Alejandro Sanz, y Marta López

El espacio de Telecinco promete una noche llena de confidencias, de momentos impactantes y emoción para la audiencia

Se acaba la semana y vuelve ¡De viernes!, el espacio de corazón de Telecinco en el que Beatriz Archidona y Santi Acosta reciben a los protagonistas de la actualidad rosa de la semana. En esta ocasión, buena parte de las miradas irán dirigidas a Anita Williams, que pisa el plató tras su regreso de Supervivientes 2025, donde fue la cuarta finalista.

Se trata de su entrevista más personal, en la que va a hablar sobre los episodios más duros de su pasado y los años más dolorosos de su vida. Y es que su vida está marcada con una adolescencia rebelde que la ha llevado a vivir momentos muy complicados. La joven narrará con todo lujo de detalles su historia de superación, en la que ha sido clave el amor incondicional de su familia y de su hijo.

Por supuesto, también se espera que dedique unas palabras a José Carlos Montoya, su ex y con quien se dio a conocer durante su paso por La isla de las tentaciones y posteriormente en el mencionado reality de supervivencia.

La antigua ‘amiga’ de Alejandro Sanz

El espacio de Mediaset también recibirá a Ivet Playà, una de las grandes protagonistas de la semana tras la publicación de un video hablando del romance que afirma haber mantenido con Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz con la fan Ivet Playà (ivetplaya)

Se trata de un tema con muchas incógnitas, especial después de que el cantante no negara la relación y afirmara que ”yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres".

Ahora, la joven se sienta en el plató para revelar cómo fue su relación con el cantante, cuáles eran sus sentimientos, cómo fueron sus encuentros y qué motivos se esconden tras la ruptura. Además, responderá a la reciente reacción del artista manifestándose sobre el hecho de que la joven haya hecho pública esta relación.

Para cerrar el programa, ¡De viernes! recibirá a Marta López visitará el plató una semana antes de contraer matrimonio por segunda vez e iniciar una nueva vida con su novio Alejandro, acontecimiento que tiene especialmente ilusionada a la colaboradora.

La colaboradora televisiva, en su entrevista, repasará el infortunio y las malas experiencias sentimentales vividas hasta ahora y recordará los hitos de su carrera en televisión en una entrevista cargada de emoción.

Marta López. (Instagram)

Durante su entrevista es más que probable que la exconcursante de Gran Hermano ahonde en el gran miedo que tiene con respecto a su marido.

Su único gran miedo

A pesar de que la historia de amor entre Marta y Alejandro ha ido consolidándose a lo largo del tiempo, la colaboradora no ha podido evitar confesar en directo sus mayores temores junto a su futuro marido y que avanzó hace unos días.

Alejandro, que es fisioterapeuta, es 12 años menor que ella, una circunstancia que, aunque no ha frenado su relación, sí ha generado ciertas inseguridades en la televisiva. “Mi único miedo es que, como él tiene 12 años menos que yo, me deje de querer cuando me haga vieja. Él me dice que está enamoradísimo de mí. No aparento la edad que tengo, pero en algún momento esto tiene que caerse por todas partes. Me da miedo hacerme muy mayor y que no le valga”, confesaba en una entrevista para la revista Lecturas.