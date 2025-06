Condenan a Frank Cuesta en Tailandia por posesión ilegal de animales en el Santuario Libertad

Frank Cuesta en su santuario (YouTube. Frank Cuesta).

Frank Cuesta vuelve a estar en el foco de la actualidad mediática tras conocerse que ha sido condenado por posesión ilegal de animales. Este miércoles, 18 de junio, el Tribunal Provincial de Kanchanaburi, al oeste de Tailandia ha sentenciado al herpetólogo a pagar la multa de 30.000 baths (alrededor de 800 euros).

“No ha habido pena de prisión, solo una multa de 30.000 baths por posesión ilegal de animales protegidos”, ha afirmado el abogado del naturalista, Metapon Suwancharern. De acuerdo con la información recogida por EFE, el letrado ha explicado que todavía no han tomado la decisión de recurrir al fallo, aunque “lo más probable” es que no lo hagan.

Según el ya citado medio, el de León llegó a las inmediaciones del juzgado en torno a las 9:00 horas de la mañana del día de ayer, acompañado de su abogado. Allí estuvo durante aproximadamente tres horas. Pese a que un oficial del Tribunal de Kanchanaburi afirmó que, este mismo miércoles, se leyó la sentencia del juicio contra él, lo cierto es que el youtuber negó con rotundidad en declaraciones a su salida del juzgado que se hubiera leído la sentencia.

Frank Cuesta (Europa Press)

Además, Frank Cuesta afirmó a los periodistas congregados en las inmediaciones del tribunal que acudió a firmar unos documentos como hace cada semana. “Dentro de un mes sabré lo que pasa”, afirmó, agregando que “habrá una sentencia pero no me preocupa”.

Su detención hace cuatro meses

No es la primera vez que el naturalista se encuentra en una tesitura como esta. El pasado 27 de febrero, Cuesta fue detenido por la presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos en su Santuario Libertad, una finca de 16 hectáreas que adquirió hace unos años y donde da refugio a animales.

La policía tailandesa fue alertada de esta situación a través de un correo electrónico anónimo, “en el que se afirmaba que un extranjero estaba en posesión ilegal de animales salvajes protegidos sin permiso”, según el Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación.

Las autoridades tailandesas no dudaron en allanar la propiedad, donde encontraron un total de diez animales de fauna silvestre protegida (nueve nutrias pequeñas y una pitón pico de pato), “sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición”.

La inesperada noticia ha dejado boquiabierto a su entorno y a sus seguidores, quienes se encuentran sumamente preocupados y con una gran incertidumbre por el futuro al que podría enfrentarse el herpetólogo, pues las leyes del país asiático son bastante severas. De acuerdo, con las leyes tailandesas, delitos vinculados con la apropiación indebida de animales salvajes acarrean penas desde multas a varios años de cárcel, o ambas, en función de las circunstancias.

Todo ello ha tenido lugar después de que el leonés sorprendiese al mundo haciendo una confesión explosiva que, según sus palabras, se habían hecho bajo coacción. En sus declaraciones, aseguraba que no era veterinario, que nunca había sido herpetólogo y que los animales de su santuario no eran rescatados, sino comprados. Pese a que, poco después, desmintió estas palabras, lo cierto es que solo fueron el inicio de una tormenta que, a día de hoy, aún no llega a su calma.